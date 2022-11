L’entreprise américaine de cybersécurité Mysk a révélé que l’entreprise de Cupertino collectait les données de ses utilisateurs même lorsque ces derniers manifestaient leur refus explicite lors de la configuration de leur appareil. La récolte des données se produirait uniquement sur les applications first-party, soit les applications appartenant à Apple (App Store, Plans, ou encore la Boussole).

Apple avait pourtant promis de révolutionner la confidentialité des données en faveur des utilisateurs grâce au système de l’App Tracking Transparency (ATT). Instauré en avril 2021 via la mise à jour 14.5 d’iOS, ce système a pour objectif de permettre aux utilisateurs d’accepter ou de refuser le partage de leurs données personnelles à des fins publicitaires et concerne l’ensemble des applications téléchargeables sur l’Apple Store.

Ce changement paradigmatique avait suscité des réactions mitigées auprès d’autres plateformes, qui craignaient de ne plus pouvoir récolter suffisamment de données pour personnaliser la publicité, pierre angulaire de leurs modèles économiques.

L’entreprise américaine ne respecterait donc pas le principe pourtant imposé à ses concurrents. En effet, les travaux de Tommy Mysk and Talal Haj Bakry de Mysk ont démontré que les réglages de confidentialité n’auraient aucune incidence sur la collecte des données utilisateurs.

