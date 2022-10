AMD et Samsung ont revu leurs prévisions de revenus à la baisse, dans un contexte où les livraisons d'ordinateurs sont en chute libre.

AMD et Samsung subissent le ralentissement du marché

AMD confirme cette tendance et cite « une demande plus faible que prévu pour les ordinateurs qui utilisent nos semi-conducteurs ». Le fabricant de Santa Clara, en Californie, a déclaré le jeudi 6 octobre qu'il prévoyait un chiffre d'affaires d'environ 5,6 milliards de dollars pour le trimestre qui vient de s'achever, soit environ 1,1 milliard de dollars de moins que ce qui était annoncé lors de la publication des perspectives de revenus en août. Une baisse de 15 % par rapport au trimestre précédent, mais en hausse de 29 % par rapport à l'année précédente.

Selon la directrice générale d'AMD, Lisa Su, « le marché des PC s'est affaibli au cours du dernier trimestre. Bien que notre portefeuille de produits reste très solide, les conditions macroéconomiques ont entraîné une demande de PC plus faible que prévu ». C'est la réalité : les ventes de PC subissent l'une de leurs plus fortes baisses depuis des années. Après une période exceptionnelle au début de l'année 2020, liée à la pandémie de Covid-19, le marché a observé un ralentissement des dépenses de consommation de manière globale dans l'électronique.

Même chose du côté du fabricant sud-coréen Samsung, qui s'attend également à une chute des bénéfices en raison de la baisse des dépenses. Les fabricants de puces font les frais de l'inflation galopante en Europe et aux États-Unis. Samsung estime que les bénéfices du troisième trimestre vont « s'effondrer ». Pour le troisième trimestre 2022 qui vient de se terminer, l'entreprise a prévu un bénéfice net de 7,7 milliards de dollars. Une prévision en baisse de 32 % par rapport à l'année précédente. Les expéditions mondiales de PC vont diminuer de 12,8 % cette année, et celles de tablettes de 6,8 %.

Une nouvelle contraction du marché est également prévue en 2023. En effet, la demande des consommateurs a ralenti, la demande du secteur de l'éducation a été satisfaite et la demande des entreprises est repoussée en raison de la détérioration des conditions macroéconomiques. Intel et Nvidia sont dans la même situation que Samsung et AMD. De son coté, Qualcomm a annoncé en juillet une baisse des ventes à venir. AMD tire son épingle du jeu grâce aux produits destinés au secteur des jeux vidéo.