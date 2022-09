Mark Zuckerberg, patron de Meta, a annoncé à l'occasion d'une conférence téléphonique interne, tenue ce jeudi, que l'entreprise mettrait dorénavant en pause l'embauche de nouveaux employés. Cette décision, généralisée à l'ensemble de la firme et non plus à certaines divisions seulement, marque un tournant pour Meta après une décennie de croissance exponentielle, souligne TechCrunch. Mark Zuckerberg a également indiqué que la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp pourrait aussi recourir à de nouveaux licenciements pour négocier un virage difficile, décrit en juillet par l'homme d'affaires comme « les pires récessions que nous ayons connues dans l'histoire récente ».

D'après des informations obtenues par Bloomberg, Meta s'apprête à réduire drastiquement ses dépenses et les budgets accordés à ses différentes branches. Selon TechCrunch, ces coupes budgétaires concerneraient également les divisions les plus stratégiques, dans lesquelles Meta a pourtant récemment investi. Parmi elles, la division VR (cruciale pour le développement du Métavers), mais aussi Instagram, qui cherche désespérément à rivaliser avec TikTok au travers de ses « Reels » et d'autres changements d'interface froidement accueillis par les utilisateurs.

Un virage difficile à négocier pour Meta

Meta est toutefois loin d'être la seule entreprise Tech à rabattre de la voilure en cette période économique troublée. De nombreux autres groupes ont annoncé ces derniers mois des réductions d'effectifs ou des recrutements gelés jusqu'à nouvel ordre. Reste que contrairement à d'autres, la firme de Mark Zuckerberg subit de plein fouet les mesures déployées l'an dernier par Apple, sur iOS et iPadOS, pour protéger ses utilisateurs des dispositifs de suivi massivement exploités en ligne par Meta à des fins publicitaires. Et en l'occurrence, les mesures d'Apple frappent sévèrement Meta au portefeuille.

La tonalité, quasi martiale, employée par Mark Zuckerberg durant l'annonce d'éventuels licenciement, en dit d'ailleurs assez long sur les coupes sombres qui s'augurent. « Je pense que certains d'entre vous pourraient décider que cet endroit n'est pas pour eux, et cette auto-sélection me convient », a-t-il notamment déclaré, avant d'ajouter qu'en « toute objectivité, il y a probablement un tas de gens dans l'entreprise qui ne devraient pas être là ».

Contacté par The Verge au sujet de ces annonces internes, les portes-paroles américains de Meta n'ont pas souhaité donner de commentaires à ce stade, préférant renvoyer le média vers les propos de Mark Zuckerberg tenus lors de la dernière présentation des résultats du groupe. « Notre plan consiste à réduire régulièrement la croissance des effectifs au cours de l'année prochaine. De nombreuses équipes vont être réduites afin que nous puissions transférer notre énergie vers d'autres domaines », avait-il expliqué aux actionnaires.