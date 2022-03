Selon une récente étude réalisée par Grand View Research le marché mondial du métaverse pourrait représenter 615 milliards d'euros d’ici à 2030.

Une croissance annuelle moyenne de 39,4% de 2022 à 2030

Estimé à 34 milliards d'euros en 2021, ce marché devrait donc connaître une croissance phénoménale selon les estimations des analystes de Grand View Research. Il devrait se développer à un taux de croissance annuel moyen de 39,4% de 2022 à 2030. Dans cette étude, on comprend que les principaux facteurs qui vont stimuler la croissance du marché sont l'adoption de la réalité mixte, virtuelle et augmentée, de possibles nouvelles pandémies ou encore les croisements possibles entre les mondes virtuels et réels.

Avec le développement des nouvelles technologies et l'évolution des usages, le métaverse pourrait occuper une place centrale dans nos vies d'ici quelques années à peine. Les chercheurs qui ont travaillé sur ces travaux de recherche sont persuadés que le marché du métaverse va dévoiler son plein potentiel dans les années qui viennent. Ce concept dont la définition reste encore bien floue séduit déjà de nombreux utilisateurs et plusieurs marques.

Quelles perspectives pour le modèle du métaverse ?

On compte déjà deux millions d'utilisateurs sur le métaverse français The Sandbox. Cette plateforme figure déjà dans le Top 3 des mondes virtuels les plus populaires à travers le monde. Les marques s'intéressent de plus en plus à The Sandbox pour créer de nouvelles expériences avec leurs clients. De quoi attirer les marques. Leader Price ou encore Carrefour ont décidé d'investir The Sandbox. Le géant français de la grande consommation a choisi The Sandbox pour expérimenter et comprendre les évolutions du retail et de la consommation à venir.

Grand View Research estime que le métaverse deviendra une source de divertissement majeure à l’avenir. Les chercheurs mettent en avant les premières ébauches comme Fortnite, Roblox, Minecraft ou les projets décentralisés comme The Sandbox ou Decentraland, qui peuvent ouvrir la voie à d'autres mondes virtuels et à un modèle de métaverse. Pour le moment, le grand gagnant est de très loin Fortnite avec ses 350 millions d'utilisateurs quotidiens.

Les chercheurs ajoutent que l'une des perspectives les plus prometteuses du métaverse est qu'il augmente considérablement l'accès au marché pour les consommateurs des économies émergentes. Si Internet a déjà ouvert l'accès à des biens et services auparavant inaccessibles pour certains consommateurs, le métaverse pourrait permettre d'aller encore plus loin. Ils ajoutent que « les environnements de réalité virtuelle contribueront à améliorer les options éducatives, car ils constituent un moyen peu coûteux et efficace d'apprendre ». Bref, le modèle du métaverse a très certainement de beaux jours devant lui.