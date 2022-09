Meta a sorti une vidéo de démonstration le 23 septembre d'un nouveau réseau neuronal, appelé QuestSim. Il parvient à estimer la position du corps entier d’un utilisateur, pour le reproduire dans le virtuel - plutôt le métavers -, sans ajouter des capteurs supplémentaires au casque virtuel Quest 2.

Meta renforce son Quest 2 face à la concurrence

Meta a souvent reçu des critiques sur l’apparence des avatars dans son métavers, Horizon World. Par exemple, à l’annonce de l’arrivée du métavers en France et en Espagne. Le géant du web cherche à améliorer l’aspect réaliste des avatars. Ils sont actuellement dépourvus de jambes et seules la tête et les mains sont imitées. Dans son nouvel article de recherche et dans une vidéo sur YouTube, les chercheurs de Meta se félicitent des résultats qu’ils jugent très satisfaisants.

Dans les captures d’écran et la vidéo, un homme se déplace et effectue des mouvements qui sont répliqués par le Quest 2. Les mains et la position de la tête sont calculées avec le casque virtuel et les manettes. D'habitude, les casques virtuels nécessitent des équipements de détection pour reproduire le corps entier. Ces détecteurs sont souvent chers, environ 350 € pour l’équipement complet en plus du casque, et donc très peu répliqués dans les jeux vidéo. Meta assure avec son système QuestSim arriver à calculer une position approximative sans l’ajout de détecteur.

D’après le rapport, les résultats obtenus seraient supérieurs à ce que peuvent offrir des boîtiers de mesures de l’inertie présents chez les casques concurrents comportant : un accéléromètre qui permet de mesurer la direction et un gyroscope mesurant la vitesse et l’orientation du capteur. Ne pas inclure ce type de boîtier pourrait favoriser la réduction des coûts de production.

QuestSim devraient continuer de recevoir des ajustements

Cependant, QuestSim n’est conçu que pour produire une position approximative du corps entier, et non pour correspondre avec la position exacte des mains de l’utilisateur. De plus, la latence est trop élevée pour donner un résultat instantané. Les jambes de l’avatar ne sont donc pas synchronisées avec celle de son utilisateur, mais Meta affirme que ce n’est pas un problème, « Avoir des jambes sur son propre avatar qui ne correspondent pas à ses vraies jambes est très déconcertant pour les gens. Mais naturellement, nous pouvons mettre des jambes sur d'autres personnes, que vous pouvez voir, et cela ne vous dérange pas du tout » ajoute Andrew Bosworth, directeur technique de l’entreprise lors d’une diffusion en direct sur Instagram.

En supplément, QuestSim ne s’adapte pas à toutes les morphologies, les essais techniques n’ont été réalisés que sur des gabarits similaires d’après les chercheurs. À la fin du rapport, Meta annonce ces objectifs: corriger la raideur et multiplier les actions imitables par les avatars pour les rendre plus réalistes.

Meta affirme que QuestSim sera disponible dans le Quest 2. La date de sortie pourrait être révélée au grand public lors de Meta Connect le 12 octobre.