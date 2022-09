TikTok interdit aux politiciens et partis politiques d’utiliser les solutions publicitaires et l’ensemble des fonctionnalités de financement à l’approche du scrutin de mi-mandat américain, qui aura lieu en novembre 2022. Selon le communiqué de la société, cette initiative vise à renforcer les dispositifs déjà établis par le réseau social pour lutter contre la désinformation durant les campagnes électorales. Désormais, les comptes politiques ne peuvent plus recevoir de l’argent sur la plateforme.

Interdire les campagnes de financement

Depuis 2019, TikTok a banni toute forme de publicité politique dans une optique de neutralité, mais aussi pour éviter les éventuels soupçons d’ingérence dans les campagnes électorales. L’entreprise souhaite mettre à jour ce dispositif à travers de nouvelles mesures empêchant les appels aux dons, ainsi que la monétisation des contenus politiques durant les scrutins.

À quelques semaines des « midterms », le réseau social a déclaré proscrire les campagnes de financement à travers le e-commerce, les pourboires et les cadeaux. « L'accès aux solutions publicitaires de TikTok sera automatiquement supprimé pour tous les comptes appartenant à un politicien ou un parti politique […] Nous espérons trouver le juste équilibre permettant aux utilisateurs de discuter de sujets importants dans leur vie, tout en protégeant l'esprit créatif et divertissant de notre plateforme, cher à notre communauté », lit-on dans le communiqué.

Les instances américaines gardent un œil sur TikTok et les réseaux sociaux populaires

La popularité fulgurante de TikTok, dont la maison mère, ByteDance, est chinoise, a provoqué la méfiance du gouvernement et des instances politiques américaines ces dernières années. En 2020, le président Donald Trump avait menacé de bannir l’application dans le cadre de la bataille économique qui opposait le pays de l’Oncle Sam et la Chine. Plus récemment, la société a fait l’objet d’une enquête sur ses algorithmes, qui seront finalement surveillés par Oracle.