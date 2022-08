Dans un message partagé dimanche,Meta a annoncé la fin prochaine de l’application mobile Facebook Gaming. Cette application permettait aux utilisateurs de regarder des streamings de jeux vidéo depuis un iPhone ou un smartphone Android.

Lancée en avril 2020, elle devait offrir une plateforme de consommation de contenu autour du jeu vidéo en dehors de Facebook. Le but était alors de faire exister Facebook Gaming comme une entité à part entière, face à des noms déjà bien place à l’instar de Twitch ou YouTube. Sur l’application mobile, les utilisateurs pouvaient suivre directement leurs créateurs préférés, interagir avec leur communauté, mais aussi avec les contenus de la page. Malgré beaucoup d’efforts, Meta n’aura pas réussi à conquérir un public suffisamment rentable.

« À partir du 28 octobre 2022, l'application Facebook Gaming pour iOS et Android ne sera plus disponible, » introduit l’entreprise dans sa déclaration. « Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour tout ce que vous avez fait pour créer une communauté florissante de joueurs et de fans depuis le lancement de cette application. Ce fut un véritable effort communautaire pour apporter de nouvelles fonctionnalités de jeu à Facebook. »

La fermeture des applications mobiles de Facebook Gaming ne veut cependant pas dire que le service sera fermé. Il continuera d’exister, directement dans l’application Facebook ou sa version web. Perdurent également des contrats d’exclusivité signés avec quelques streamers, de même qu’une population très attachée, notamment en Amérique latine, et en Asie du Sud-Est.

Il s’agit néanmoins d’un signal inquiétant pour les streamers. Meta pourrait peu à peu se désintéresser de ce produit, pas assez ancré dans sa nouvelle stratégie faite de réalité virtuelle, et de métavers. Étouffés par peu de revenus, les créateurs pourraient ainsi, chacun leur tour, partir pour d’autres plateformes, justifiant in fine la fermeture de Facebook Gaming.