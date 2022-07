Après qu'elle ait changé de format en août 2021 incluant une puce sans contact, la carte nationale d'identité, devenue carte d'identité électronique, pourrait bien devenir numérique. Ce nouveau format devrait être disponible sur les smartphones grâce à une application dédiée dès le début de l'année prochaine.

Une expérimentation grandeur nature de la version numérique de la carte d'identité en 2023

La pièce d'identité en plastique continuera d'exister, mais sa version numérique va pouvoir la remplacer le cas échéant. Cette carte dématérialisée est un des projets de l'Agence Nationale des titres sécurisés (ANTS). Elle travaille d'ores et déjà pour l'intégrer dans les smartphones à l'aide d'une application baptisée France Identité.

Pour les experts en cybersécurité, les services de l'État sont capables de garantir la sécurité des données de chaque individu. L'utilisation de la carte d'identité sous format numérique devrait se faire dès le mois de janvier prochain, sur la base du volontariat. À noter que depuis le 12 mai, un millier de Français teste déjà cette nouvelle identité numérique sur leurs smartphones Android. L'ANTS travaille également pour créer une version Apple de son application.

Toutefois, à la sortie de cette version numérique de la pièce d'identité, ses usages seront limités. Elle pourrait permettre de prouver son identité pour récupérer un colis à La Poste ou dans un point relais, ou bien prouver son âge pour bénéficier de réductions au cinéma, au bowling ou dans les stades.

Comment pourra-t-on se procurer la version numérique de la carte d'identité ?

Pour des raisons de sécurité, il ne sera pas si simple de se procurer cette nouvelle carte d'identité numérique. Tout d'abord, il faudra être en possession d'une carte d'identité électronique, la dernière version de la CNI en circulation depuis l'été dernier, et non pas de l'ancien format ne contenant pas de puce sans contact.

Ensuite, il faudra télécharger l'application France Identité et demander l'envoi d'un courrier à son domicile, contenant un code à six chiffres qu'il faudra fournir à l'application. Une fois que toutes ces étapes seront validées, il sera possible d'obtenir sa carte d'identité en version numérique. Petite précision : pour que l'application fonctionne, il faut que son smartphone fonctionne sous Android 8.1 au minimum ou bien sous la version iOS 16 ou plus des iPhone.

En Allemagne, la carte d'identité numérique est disponible depuis l'automne 2021. Elle permet de faciliter certaines démarches comme se connecter aux sites de l'administration sans avoir à utiliser ses identifiants. En avril dernier, 21 organismes s'étaient regroupés afin de signer un manifeste pour accélérer l'identité numérique européenne en passant par une révision du règlement eIDAS, régulant l'identification électronique et les documents électroniques.