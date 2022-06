Fin juin 2022, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé la future modernisation de son réseau social, Facebook. L'objectif est triple : proposer un nouveau look plus dans l'air du temps, repenser le fil d'actualité en proposant du contenu venant d'utilisateurs inconnus, et ajouter de nouvelles fonctionnalités. L'une d'entre elles vise à modifier les groupes thématiques sur Facebook pour les rendre plus intuitifs et collaboratifs.

Les groupes Facebook seront dotés d'une nouvelle interface faisant penser à Discord

Dans un communiqué publié le 28 juin 2022, Meta a annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour trouver et rejoindre rapidement un groupe Facebook. Les groupes permettent aux utilisateurs de Facebook de se réunir autour d'une même passion, d'une même thématique ou d'un même intérêt.

Cette nouvelle interface voit l'apparition d'une sidebar située à gauche de l'écran permettant d'avoir accès à l'ensemble des groupes rejoints par un utilisateur. « Elle répertorie vos groupes et les dernières activités en leur sein, comme les nouveaux messages ou les discussions que vous n’avez pas encore vues. Vous pouvez également épingler vos groupes préférés pour qu’ils s’affichent en premier, découvrir de nouveaux groupes ou même créer le vôtre » précise Facebook.

Pour les utilisateurs de l'application Discord, cette barre ressemble fortement à celle que l'on peut retrouver sur le service de messagerie et de visioconférence, notamment utilisé par les joueurs de jeux vidéo.

Vers la création d'une vraie communauté grâce aux canaux de discussions

Désormais, chaque groupe dispose d'un nouveau menu recensant les évènements, la page d'accueil et une petite nouveauté : des canaux de discussions. Les utilisateurs d'un même groupe auront la possibilité d'échanger autour d'intérêts communs. Ces canaux seront disponibles sous plusieurs formats :

Les canaux de message permettront à certains utilisateurs de se réunir pour discuter entre eux uniquement à l'aide de messages écrits autour d'une même thématique.

permettront à certains utilisateurs de se réunir pour discuter entre eux uniquement à l'aide de messages écrits autour d'une même thématique. Les canaux audio permettront aux membres d'un groupe de rejoindre ou de quitter une conversation audio en temps réel. Les utilisateurs pourront ainsi communiquer entre eux grâce à la voix.

permettront aux membres d'un groupe de rejoindre ou de quitter une conversation audio en temps réel. Les utilisateurs pourront ainsi communiquer entre eux grâce à la voix. Les canaux de publication permettront aux utilisateurs d'avoir accès à certains types de publications en fonction de leurs intérêts. Imaginons qu'un utilisateur ait rejoint un groupe autour du Football, un canal de publication pourra être créé spécifiquement pour n'avoir accès qu'aux publications en lien avec un seul championnat. Cela permettra de trier les publications du groupe en fonction d'une thématique bien précise.

Là encore, ces ajouts font irrémédiablement penser à Discord qui propose également le même type de fonctionnalités sur son application. Ce n'est pas la première fois que Meta s'inspire d'autres plateformes pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à son réseau social phare. Les stories Facebook sont par exemple tirées du succès des stories sur Snapchat à la fin des années 2010.