TikTok a dévoilé, le 18 mai, l’arrivée de deux fonctionnalités permettant de créditer les créateurs de contenu et de s’associer à des marques pour recevoir des récompenses. Ces ajouts s’inscrivent dans la volonté de TikTok de mettre en place sa « culture du crédit » et de retenir les créateurs de contenus sur la plateforme.

Rendre à César ce qui est à César

Avec le nouvel outil développé par le réseau social, il sera désormais possible pour les utilisateurs de créditer les créateurs de contenu dont ils s’inspirent pour leur vidéo. « Qu’il s’agisse de participer à la dernière tendance, d’ajouter une punchline à une blague ou de créer le prochain son viral, les créateurs peuvent facilement et directement citer leur inspiration », explique Kudzi Chikumbu, directeur de la communauté des créateurs pour TikTok US.

La plateforme de partage de courtes vidéos va inciter ses utilisateurs à mentionner les personnes desquelles elles s’inspirent au travers de pop-ups qui détailleront l’importance de créditer ses sources. Une fois la fonctionnalité utilisée, un bouton dirigera directement les spectateurs vers le contenu original et en informera son créateur.

L’instauration de cette « culture du crédit » peut signifier l’envie du réseau social de mettre fin à certains agissements peu éthiques. En avril dernier, ByteDance, la maison mère de TikTok, a été accusée d’avoir récupéré du contenu créé par des utilisateurs sur d’autres plateformes concurrentes afin de perfectionner l’algorithme de son ancienne application Flipagram, qui donnera par la suite lieu à TikTok.

TikTok propose une nouvelle façon de gagner de l’argent

TikTok va également lancer un nouveau service permettant de rapprocher les marques souhaitant faire la promotion de leurs produits et les créateurs de contenu de sa plateforme. Avec Branded Mission, les entreprises pourront lancer des campagnes de publicité sur le réseau social et permettre aux créateurs de contenus d’y participer.

Pour y prendre part, les utilisateurs devront avoir 18 ans et posséder au minimum 1 000 abonnés. Dans son article de blog, TikTok explique que les vidéos retenues par les marques « bénéficieront d’une compensation financière et d’une augmentation du trafic de leur compte ». Pour le moment, aucun montant n’a été communiqué.

« Chez TikTok les créateurs sont au centre de la créativité, de la culture et du divertissement. Avec Branded Mission, nous sommes impatients d’inclure plus de créateurs au sein de notre écosystème de contenus sponsorisés et d’explorer les moyens de récompenser les créateurs émergents comme établis » conclut le réseau social.

ByteDance cherche à retenir les créateurs de contenus sur sa plateforme et pour ça, elle est prête à mettre les moyens. Son réseau social phare, TikTok, a souvent été accusé de ne pas rémunérer assez ses créateurs. Début mai, afin de les convaincre de rester, l’entreprise chinoise a annoncé la mise en place de Pulse, un programme qui vise à partager les revenus publicitaires à parts égales entre l’application et ses plus gros créateurs.