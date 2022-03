Depuis le 23 mars, les habitants de l'Arizona sont légalement autorisés à présenter leurs papiers d'identité depuis Apple Wallet. La carte nationale d'identité et le permis de conduire sont pour le moment les seuls documents à être concernés par cette nouvelle mesure de dématérialisation.

Le permis de conduire et la carte d'identité sur Apple Wallet

Apple a récemment annoncé que l'Arizona était le premier État à proposer la dématérialisation du permis de conduire et la carte nationale d'identité depuis Apple Wallet. Les habitants de l'Arizona peuvent donc utiliser leur iPhone ou leur Apple Watch pour présenter leurs papiers d'identité de manière totalement légale et sécurisée aux point de contrôle de l'aéroport international Sky Harbor de Phoenix. Sans surprise, Apple a annoncé que d'autres États suivront, dont le Colorado, Hawaii, le Mississippi, l'Ohio et le territoire de Porto Rico.

Dans la même catégorie Antitrust : Google accusé de dissimuler des documents via le secret des échanges avocats-clients

Jennifer Bailey, VP pour Apple Pay et Apple Wallet, explique que « nous sommes ravis d'apporter le premier permis de conduire et la première carte d'identité d'État dans Wallet en Arizona aujourd'hui, et de fournir aux habitants de l'État un moyen facile, sécurisé et privé de présenter leurs papiers d'identité par une simple pression sur leur iPhone ou leur Apple Watch. Nous sommes impatients de collaborer avec de nombreux autres États. Les habitants de l'ensemble du pays pourront certainement profiter de cette technologie dans les prochains mois ».

Apple a mis le paquet au niveau de la sécurité

Pour ajouter sa carte d'identité ou son permis de conduire sur Apple Wallet, c'est très simple : il suffit d'appuyer sur le bouton + en haut de l'écran dans Wallet, de sélectionner « Permis de conduire » ou « carte d'identité nationale » et de suivre les instructions à l'écran pour lancer le processus de configuration et de vérification.

Pour s'assurer que la personne qui ajoute la carte d'identité à Wallet est bien la même que celle à qui appartient la carte d'identité, l'utilisateur sera invité à prendre une selfie et à scanner le recto et le verso de son permis de conduire ou de sa carte d'identité. Les papiers seront vérifiés par l'État émetteur pour une vérification.

Apple se veut rassurant et affirme qu'avec Apple Wallet, les papiers d'identité des utilisateurs de l'iPhone seront même plus en sécurité qu'auparavant. La firme de Cupertino assure que les papiers sont présentés numériquement par le biais d'une communication chiffrée directement entre l'appareil et le lecteur d'identité, de sorte que les utilisateurs n'ont pas besoin de montrer ou de remettre leur appareil.

Apple ajoute que l'authentification biométrique de l'iPhone ou de l'Apple Watch permet de s'assurer que seule la personne qui a ajouté le document d'identité à l'appareil peut le présenter. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sous iOS 15.4.