Fnac / Darty a annoncé cette semaine que sa filiale WeFix, spécialisée dans la réparation de produits électroniques, rejoignait le réseau des Centres de Services Agréés Apple (CSAA). Installée dans certaines galeries commerciales et dans de nombreux magasins du groupe Fnac / Darty, WeFix aura donc accès aux pièces officielles d'Apple pour la réparation de certains produits de la marque. Cet agrément va aussi permettre aux techniciens WeFix de procéder à des réparations sans compromettre la garantie des appareils Apple sur lesquels ils interviennent, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant.

En clair, faire réparer son iPhone, son iPad ou son Apple Watch chez WeFix reviendra à la même chose qu'emporter son appareil endommagé directement au Genius Bar d'un Apple Store. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les consommateurs : la durée d'attente avant une réparation chez Apple étant parfois très longue.

Les réparations de Mac ne sont pas au menu

Comme le souligne Numerama le groupe Fnac/Darty s'engage à former ses réparateurs WeFix selon les préceptes d'Apple, afin qu'ils soient au point sur les méthodes officielles de réparation du géant de Cupertino. On apprend par ailleurs que ce partenariat entre Fnac/Darty et Apple entrera en vigueur courant 2022, et que le groupe français vendra des assurances AppleCare pour les produits Apple... en lieu et place de ses extensions de garanties maison.

« [Cet accord] vise à simplifier le parcours des clients Apple en leur permettant de centraliser les différentes étapes de leur expérience au sein des enseignes du Groupe Fnac Darty : de l’achat de produits Apple à leur réparation certifiée, en passant par la souscription d’une assurance casse et vol pour toujours mieux protéger leur iPhone, iPad et Apple Watch », explique d'ailleurs Fnac/Darty dans un communiqué partagé ce 21 mars.

Notons toutefois que les réparations effectuées de manière officielle par WeFix sur les produits Apple ne s'appliqueront (à priori) pas aux Mac et MacBook. L'enseigne est en effet centrée uniquement sur la « réparation express de smartphones et tablettes », comme le rappelle Fnac/Darty dès le début de son communiqué.