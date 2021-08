Dans la nuit du mardi 3 août, la section e-commerce du site d’Apple a eu le droit à une mystérieuse fermeture, pendant environ une heure. Elle est revenue avec plusieurs nouveautés, dont un onglet dédié dans le menu, ainsi qu’un tout nouveau design.

Vent de fraîcheur pour l’Apple Store

Avec cette mise à jour, la firme de Cupertino a souhaité améliorer l’expérience utilisateur. Pour cela, elle offre une interface plus intuitive. Plusieurs pages ont été fusionnées afin d’améliorer la lisibilité des informations. En un coup d’œil, on y retrouve toute la boutique, avec la variété de produits proposés par l’entreprise et les offres promotionnelles en cours.

De plus, chaque gamme d’appareils s’est vue offrir sa propre page d’accueil améliorée. Des conseils shopping, les raisons d’acheter un appareil, ou encore les accessoires disponibles. Sont également accessibles les onglets “Allez plus loin avec les produits Apple” et “Tarifs spéciaux”.

Cette nouvelle page regroupe aussi l’assistance, ainsi que de nombreuses rangées consacrées à l’actualité des produits et de la marque. En ce moment, les accessoires pour les études et l’AirTag sont mis à l’honneur.

Ce nouveau coup de peinture semble être directement inspiré de l’App Store. Les défilements fluides et horizontaux ne sont pas sans rappeler ses interfaces mobiles, tout comme les présentations sous forme de cartes. Avec cette nouvelle vitrine, la firme semble prête à accueillir l’iPhone 13, ainsi que le nouvel iPad Pro sur lequel elle travaille.