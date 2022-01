Lorsqu’on a un iPhone, il arrive parfois qu’au moment de le démarrer, l’écran reste bloqué sur le logo Apple. Dans cette situation, il est impossible d’utiliser l’appareil. Bien qu’il soit possible de tenter certaines manipulations pour le débloquer, elles ne fonctionnent malheureusement pas à tous les coups. Dans ce cas, il est préférable de se tourner vers d’autres solutions, comme iMyFone Fixppo, un logiciel de réparation iOS.

Débloquer facilement son iPhone

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un iPhone reste bloqué sur la pomme. Le plus souvent, ce problème apparaît à la suite d'une mise à jour iOS ou d'une restauration via iTunes ou iCloud. Cela peut aussi être lié à des soucis matériels, comme un dysfonctionnement au niveau de la batterie, la surchauffe de l'appareil ou, au contraire, à cause de températures trop froides. Dans des cas plus rares, un iPhone peut se bloquer après avoir été jailbreaké, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur a installé des applications qui ne sont pas issues d'Apple, ou a accédé à des fonctionnalités initialement inaccessibles. Une méthode douteuse qui peut fortement endommager l'appareil et le rendre inutilisable.

Quelle que soit la cause, débloquer son iPhone apparaît parfois comme complexe. Le redémarrer de force ou le réparer grâce au redémarrage iTunes semble être les options les plus rapides et simples, mais ne sont pas toujours suffisantes pour réparer son smartphone. Pour résoudre ce problème, il est possible d’utiliser un logiciel de réparation iOS comme iMyFone Fixppo. Cet outil permet de rétablir le fonctionnement optimal d’un iPhone bloqué sur la pomme , et ce, très facilement.

Pour débloquer son appareil avec iMyFone Fixppo, rien de plus simple. Dans un premier temps, il faut télécharger l’outil sur son ordinateur Windows ou Mac. Il faudra ensuite exécuter le logiciel, puis quatre options apparaîtront :

Le mode standard, permettant de corriger des problèmes courants comme un iPhone qui se bloque ou qui plante sans raison ;

Le mode avancé, qui va être utile lorsque l’utilisateur oublie son mot de passe de téléphone ou que le mode standard n’est pas suffisamment efficace pour résoudre le problème ;

Réinitialiser les iDevices, aidant à réinitialiser en quelques secondes un appareil, même lorsque l’utilisateur ne connaît pas le mot de passe ;

Lancer/quitter le mode de récupération, une solution simple permettant de faire entrer ou de faire sortir son téléphone du mode de récupération en un clic.

Un iPhone bloqué sur la pomme étant un problème assez récurrent, il est préférable d’opter pour le mode standard. Ce dernier permet de conserver toutes ses données. Il convient ensuite de brancher son smartphone à son ordinateur. Il sera automatiquement détecté par le iMyFone Fixppo. Si ce n’est pas le cas, le logiciel requerra de mettre l’appareil en mode DFU, c’est-à-dire le mode de récupération. Il faudra alors suivre les instructions jusqu’à ce qu’il soit possible de passer à l’étape suivante. Il sera alors demandé de télécharger le firmware qui permettra de débloquer l’appareil.

Grâce à l’essai gratuit d’iMyFone Fixppo, un utilisateur peut donc débloquer son iPhone sans compétence particulière et en seulement quelques clics. Dans le cas où il aurait besoin de fonctionnalités complémentaires, comme downgrader iOS sans jailbreak ou résoudre les erreurs d'iTunes, il existe la version complète payante. Dans les deux cas, ce logiciel est un outil incontournable pour faire face aux divers problèmes des appareils Apple.