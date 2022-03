Il fallait forcément s’y attendre. Un deepfake du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, rendant les armes face aux Russes a circulé sur la toile. Cela démontre à quel point la désinformation est devenue un outil privilégié en temps de guerre.

Ce mercredi 16 mars, Ukraine 24, chaîne d’information ukrainienne, a publié un post dans lequel elle assure que sa diffusion en direct ainsi que son site Internet ont été hackés. Peu de temps avant, une vidéo très surprenante du président Zelensky a été diffusée par le média, dans laquelle il déclare notamment « rendre le Donbass » et appelle les Ukrainiens à « rendre les armes » et à retrouver leurs familles. Il annonce ensuite quitter son poste à la tête du pays.

Peu de temps après, Volodymyr Zelensky a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il nie totalement les propos diffusés par Ukraine 24 : « Quant à la dernière provocation puérile avec le conseil de déposer les armes, je conseille seulement aux troupes de la Fédération de Russie de déposer leurs armes et de rentrer chez elles. Nous sommes chez nous et nous défendons l'Ukraine », a-t-il déclaré.

De son côté, Nathaniel Gleicher, chef de la sécurité chez Meta, a publié un tweet dans lequel il affirme : « Plus tôt dans la journée, nos équipes ont identifié et supprimé une vidéo deepfake prétendant montrer le président Zelensky faisant une déclaration qu'il n'a jamais faite. Elle est apparue sur un site web apparemment compromis et a ensuite commencé à être diffusée sur Internet ».

As a matter of principle, I never post or link to fake or false content. But @MikaelThalen has helpfully whacked a label on this Zelensky one, so here goes.

I've seen some well-made deepfakes. This, however, has to rank among the worst of all time.pic.twitter.com/6OTjGxT28a

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 16, 2022