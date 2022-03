Ce mardi 15 mars 2022, Spotify a annoncé un partenariat inédit avec le FC Barcelone, l’un des plus grands clubs de football au monde. Objectif : « unir la musique et le football ».

Benvinguts a l'estadi Spotify Camp Nou !

Cette collaboration va se traduire de plusieurs manières. Tout d’abord, le Camp Nou, stade mythique du Barça pouvant accueillir jusqu’à plus de 99 000 spectateurs, sera rebaptisé Spotify Camp Nou. Il s’agit de la première fois de son histoire que le stade change de nom. Dès la saison 2022/2023 et pour quatre ans, les maillots des équipes féminines et masculines du FC Barcelone, ainsi que ceux portés lors des entraînements, arboreront le logo de Spotify en tant que sponsor principal.

Du côté de Spotify, le but de ce partenariat est de rapprocher les mondes de la musique et du football, sport le plus populaire au monde. « Il s'agit de mettre en relation les fans avec des artistes de toutes sortes - joueurs et artistes, musique et sport. Les fans du FC Barcelone et les amateurs de musique sur Spotify vont s'unir pour former une communauté massive, connectée au niveau mondial, reliant les mondes de la musique et du football. La vision de ce partenariat est de créer une nouvelle plateforme pour aider les artistes à interagir avec la communauté mondiale des fans du FC Barcelone », explique Alex Norström, Chief Freemium Business Officer de Spotify, dans un communiqué de presse.

S’il est difficile d’imaginer comment cela se traduira pour le géant suédois, Nordström détaille : « Spotify travaille avec le Barça pour tirer parti de notre accès aux éléments du stade afin d'amplifier les artistes et de permettre la découverte. Par exemple, en utilisant les affichages numériques dynamiques pour présenter et cibler géographiquement les artistes pertinents pour le public TV mondial du Barça. Alors que les téléspectateurs européens peuvent voir un message sur un artiste, les téléspectateurs indiens peuvent recevoir un message différent et pertinent au niveau local ».

Un partenariat bienvenu pour le FC Barcelone

Bien que le montant de l’accord entre les deux entités n’ait pas été révélé par ces dernières, le média SPORTS indique qu’il serait d'une valeur de 280 millions d’euros. Cette somme aurait d’ailleurs pu être bien plus élevée si le club blaugrana avait un pourcentage plus élevé de fans enregistrés : il compte près de 350 millions de fans à travers le monde, mais seulement 1 % d’entre eux sont enregistrés.

Ce partenariat avec Spotify, le numéro 1 du streaming musical dans le monde, intervient alors que le FC Barcelone est dans le rouge financièrement, ce qui l’a par exemple contraint à baisser le salaire de certains de ses joueurs cadres, et à laisser partir sa superstar Lionel Messi qui a finalement signé au Paris Saint-Germain. Malgré ces difficultés, l’entreprise suédoise compte bien capitaliser sur l’immense fanbase du club espagnol : « Plus les fans s'engagent sur notre plateforme, plus les créateurs ont de possibilités de vivre de leur art, et l'énorme base de fans du FC Barcelone contribuera à alimenter cette croissance. Et pour les fans - qu'ils soient fans de musique ou du Barça - nous allons créer des expériences plus interactives et plus passionnantes pour les mettre en contact avec les artistes qu'ils aiment », continue Alex Norström.

L’accord doit être validé par l’Assemblée Générale du club le 3 avril prochain, mais il devrait être largement approuvé puisqu’il permettrait de donner un coup de jeune à l’image du club, Spotify étant très apprécié des jeunes générations.