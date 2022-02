Pour renforcer la reprise de sortie de crise, Bpifrance a injecté 50 milliards d'euros dans les entreprises françaises en 2021. En tout, depuis 2020 et la crise sanitaire, la banque publique a engagé 100 milliards d'euros dans l'économie française.

Une année record pour Bpifrance

Dans son bilan d'activité 2021, Bpifrance dévoile les détails des investissements réalisés au cours de l'année qui vient de s'écouler. La banque publique, contrôlée par la Caisse des Dépôts et l’État, révèle trois domaines prioritaires : l’industrie, l’innovation technologique et la transition énergétique et environnementale. Le « prêt sans garantie », un produit phare de Bpifrance, a bondi de 93% en 2021, avec 3,2 milliards d'euros décaissés dans 3 309 projets de développement, dont 1 milliard de « prêts verts » pour financer des projets améliorant l’impact environnemental et énergétique des entreprises.

C'est l'année de tous les records pour Bpifrance. L’activité de crédit a augmenté de 27% dans l’ensemble des 50 implantations territoriales de Bpifrance. En tout, 15,87 milliards d'euros ont été injectés dans les projets de développement. Comme l'ensemble des produits, le financement de l’innovation atteint un niveau inédit depuis la création de Bpifrance avec une augmentation de 45% sur un an, sous l’impulsion du plan de relance réclamé par le gouvernement.

Cet été, à l'occasion du salon Viva Technology, le CNRS et Bpifrance ont annoncé leur alliance pour amplifier le transfert des résultats de la recherche publique, en particulier pour favoriser la création de deep tech. En 2021, 7 654 entreprises ont reçu 4,4 milliards d'euros « pour développer leurs projets d’innovation ou moderniser leur équipement technologique ».

La banque publique œuvre également pour la réindustrialisation des territoires

Bpifrance a également accompagné la croissance des fonds d’investissement français privés en injectant 1,5 milliard d'euros dans 76 fonds d’investissement privés. La banque publique œuvre également pour la réindustrialisation des territoires (un sujet phare de cette campagne présidentielle). Bpifrance a permis la sortie de terre de 20 nouvelles usines à forte teneur technologique sur le territoire français. Sur le volet de l'accompagnement, la banque publique a fait fort : 37 nouvelles promotions d’accélérateurs débarquent avec 916 nouvelles startups (+113%) en formation en leur sein.

Autre sujet important : Bpifrance a déployé massivement ses actions de soutien à « l’entrepreneuriat pour tous ». Un programme dont l'objectif est d'accompagner les personnes vivant dans des quartiers prioritaires en les sensibilisant aux métiers de l'entrepreneuriat. Avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’État, la banque publique a déployé 9 bus itinérants dans ces quartiers. Par ailleurs, les 20 ans du concours Talents des Cités, qui récompense une trentaine de créateurs d’entreprises issus des quartiers prioritaires, ont également été célébrés en 2021.