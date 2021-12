TikTok s'apprête à lancer un nouveau service de livraison de repas à domicile sur la base des « vidéos alimentaires » les plus populaires. Aux côtés de Virtual Dining Concepts et de Grubhub, TikTok lance la marque « TikTok Kitchen ». Ce nouveau service devrait voir le jour aux États-Unis uniquement, dans un premier temps, à partir de mars 2022.

TikTok Kitchen, pour surfer sur la tendance de la livraison de nourriture

TikTok veut casser les codes des réseaux sociaux. La plateforme détenue par le chinois ByteDance est sur le point de lancer un nouveau service de livraison de repas à domicile aux États-Unis. Comme l'explique un porte-parole du réseau social, la marque TikTok Kitchen se donne pour mission de « valoriser les recettes alimentaires les plus populaires en permettant leur livraison à domicile ». 300 établissements commenceront à livrer des plats en mars. À la fin de l'année 2022, TikTok Kitchen pourrait compter 1 000 restaurants.

Une campagne pour prolonger l'expérience avec les communautés

De plus en plus, TikTok est reconnu pour sa force de frappe dans le secteur de l'alimentaire. Ces nouveaux partenariats et la création de la marque TikTok Kitchen, montrent comment. Évidemment, les créateurs seront valorisés sur TikTok Kitchen. Le réseau social précise que « les recettes des ventes de TikTok Kitchen serviront à soutenir les créateurs qui ont inspiré le menu et à encourager et aider d'autres créateurs à s'exprimer sur la plateforme, conformément à la mission de TikTok, qui consiste à inspirer la créativité et à apporter de la joie à ses utilisateurs ».

Parmi les plats que les américains pourront retrouver sur cette nouvelle plateforme, il y a notamment les pâtes à la fêta cuites au four. Ce plat a connu un incroyable succès en 2021. Google a même indiqué qu'il s'agissait du plat le plus recherché de l'année aux États-Unis, après avoir acquis une immense popularité sur TikTok. La carte de TikTok Kitchen sera renouvelée tous les trimestres avec les nouveaux plats qui font le buzz. Il n'est pas impossible que les plats qui ont le plus de succès sur TikTok soient intemporels et restent disponibles sur TikTok Kitchen.

La plateforme précise qu'il s'agit surtout d'une campagne visant à prolonger l'expérience pour les communautés, plutôt qu'une réelle aventure dans le secteur de la restauration. Nous ne savons pas combien de temps cette campagne durera. En revanche, nous savons que les repas seront livrés par Grubhub.

De son côté, la société Virtual Dining Concepts travaille avec plusieurs « restaurants fantômes » comme MrBeast Burger, ou ceux de Guy Fieri, Steve Harvey, Mariah Carey, Tyga et d'autres stars... En octobre, Virtual Dining Concepts a levé 20 millions de dollars pour financer de nouvelles technologies et proposer une nouvelle expérience et de nouveaux services pour ses clients.