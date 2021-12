À l’occasion de la dixième édition de la grande conférence annuelle à Las Vegas, l'AWS re:Invent, Amazon a mis en avant ses bonnes relations avec deux acteurs majeurs du monde de la finance : le Nasdaq, deuxième marché d’actions en volume des États-Unis et la banque d’investissement plus que centenaire Goldman Sachs.

Amazon entretient d’excellentes relations avec Wall Street

Ces deux structures iconiques de Wall Street ont annoncé le 30 novembre un partenariat avec AWS. Le secteur financier rechigne encore à faire appel au cloud pour des raisons réglementaires et les doutes sur la sécurité de données honnêtement sensibles, analyse le Wall Street Journal. Il n'empêche, le Nasdaq et Goldman Sachs entretiennent de longue date des relations avec AWS.

La banque d’investissement transfère depuis une dizaine d’années une partie de ses services informatiques vers le cloud d’Amazon. Les deux entreprises se sont soutenues mutuellement dans différents projets ce qui a permis de nouer une certaine confiance pour les deux partenaires, rappelle CNBC.

Il en va de même avec la société spécialisée des marchés financiers depuis 2012. Des milliards d’enregistrements de transactions sont déjà stockés dans des centres de données d’AWS.

Le Nasdaq va migrer ses marchés financiers sur AWS

Le Nasdaq a annoncé avoir décidé de transférer ses marchés progressivement sur le cloud d’AWS du fait de cet historique. Brad Peterson, directeur de la technologie et de l'information du Nasdaq, a expliqué le choix d’Amazon en ces termes, « Nous avons une relation de longue date avec eux ».

Nasdaq MRX va être le premier marché transféré vers AWS en 2022. Les marchés nord-américains vont suivre au fur et à mesure. À terme les 25 marchés du Nasdaq doivent migrer sur le cloud au cours de la décennie.

Une plateforme d’Edge Computing a été développée par les deux structures pour répondre aux demandes techniques particulières du marché financier. Le cloud n’est pas forcément adapté de base au trading haute fréquence, ces échanges de titres à des vitesses inhumaines.

La solution co-développée doit être installée dans le centre de données du Nasdaq à Carteret dans le New Jersey. Il doit offrir la faible latence attendue pour l’activité de trading et permettre des services à moindres frais pour les clients du Nasdaq comme du machine learning.

Le nouveau PDG d’AWS depuis le départ d’Andy Jassy à la tête d’Amazon, a déclaré « Ensemble, Nasdaq et AWS vont changer ce qui est possible pour les organisations des marchés de capitaux, en les aidant à accélérer l'innovation et à améliorer les processus commerciaux ». Adena Friedman, présidente et directrice générale du Nasdaq, vante « une infrastructure de marché véritablement basée sur le cloud, plus résiliente, plus évolutive et plus accessible pour tous les participants au marché ».

Goldman Sachs développe un nouveau service financier basé sur le cloud

Goldman Sachs a également travaillé en pleine entente avec AWS pour son nouveau service GS Financial Cloud for Data with AWS durant deux ans. La banque va ouvrir l’accès de ses données de marchés et outils logiciels pour les gestionnaires d’actifs.

Le but est d’aider ces derniers à libérer du temps de ces derniers pour les transactions plutôt qu’à manipuler des ensembles de données et l’utilisation d’une suite de logiciels pour pouvoir les analyser. L’offre devrait également faciliter l’accès à de nouvelles entreprises souhaitant utiliser des techniques avancées de trading quantitatif.

En pointe sur la démocratisation du cloud, AWS investit tous les secteurs pour vendre ses services, la finance ne fait pas exception. Avec des partenaires aussi puissants que le Nasdaq et Goldman Sachs, Amazon entretient son leadership sur un marché qu’il domine déjà largement.