Selon le célèbre analyste Ming-chi Kuo, spécialisé dans les produits Apple, le tout premier casque de réalité augmentée de la marque à la pomme sortira fin 2022. Ming-chi Kuo livre également quelques détails sur les capacités de ce futur bijou technologique.

Un casque autonome capable de remplacer l'iPhone ?

Ming-chi Kuo précise que le processeur principal de ce casque de réalité augmentée pourrait avoir la même puissance que la puce M1 introduite par Apple l'année dernière. L'appareil sera équipé de deux processeurs. Selon l'analyste, le futur casque de réalité augmentée d'Apple sera capable de fonctionner de manière autonome sans avoir besoin d'être relié à un Mac ou à un iPhone. Il pourra très certainement prendre en charge une « gamme complète d'applications », dans le but de remplacer l'iPhone d'ici dix ans.

Si le casque de réalité augmentée est positionné uniquement comme un accessoire pour le Mac ou l'iPhone, cela ne sera pas propice à la croissance du produit. Selon l'analyste : « un casque qui fonctionne de manière totalement indépendante signifie qu'il disposera de son propre écosystème et offrira l'expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible du marché ». En effet, avec un casque de réalité augmentée autonome, Apple pourrait faire la différence sur le marché auprès de ses concurrents.

Ming-chi Kuo affirme qu'Apple devrait sortir son casque de réalité augmentée dans un an

En plus de la réalité virtuelle, Ming-chi Kuo affirme que le casque sera également en mesure de prendre en charge les expériences de réalité virtuelle grâce à une paire d'écrans Micro OLED 4K de Sony, qui nécessitent la puissance de calcul d'une puce de type M1. La puissance de calcul nécessaire est nettement supérieure à celle de l'iPhone. Selon Ming-chi Kuo, ce casque de réalité augmentée et l'iPhone 14 qui sera dévoilé l'année prochaine, prendront tous deux en charge la technologie Wi-Fi 6E, nécessaire aux expériences de réalité augmentée et virtuelle.

Sur ce sujet, Kuo est catégorique. Il affirme que « l'adoption de la dernière spécification Wi-Fi est une exigence de base pour les HMD (les casques de réalité virtuelle ou lunettes de réalité augmentée) afin d'améliorer l'expérience sans fil. Les nouveaux HMD de Meta, Apple et Sony adopteront tous la norme Wi-Fi 6/6E en 2022. Nous prévoyons que Meta, Apple et Sony seront les marques les plus influentes sur le marché des appareils métavers en 2022 ». Tout l'enjeu est là et Apple ne veut pas passer à côté du développement du métavers.