Si l’on sait depuis un bon bout de temps qu’Apple travaille sur un casque mêlant réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR), notamment car la firme a racheté des entreprises dans le domaine et effectué des recrutements allant dans ce sens, elle reste très discrète à ce sujet comme à son habitude. Récemment, les analyses de plusieurs spécialistes ont toutefois levé le voile sur certaines des caractéristiques du dispositif.

Une connexion Wi-Fi ultra rapide

En effet, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a évoqué ce fameux casque, qui pourrait être commercialisé dès 2022, dans une lettre adressée à des investisseurs. Il a notamment révélé que celui-ci devrait incorporer le Wi-Fi 6E, le standard le plus récent permettant une connexion plus rapide ainsi qu’une expérience mobile davantage optimisée.

Cela confirme que le casque pourra aussi bien supporter l’AR que la VR sans fil. Selon Kuo, cette technologie ne sera pas uniquement présente dans l’appareil d’Apple, mais également sur les produits des autres géants de la tech : « L'adoption de la dernière spécification Wi-Fi est une exigence de base pour les HMD (Ndlr : littéralement les écrans montés sur tête, c’est-à-dire les casques de réalité virtuelle ou lunettes de réalité augmentée) afin d'améliorer l'expérience sans fil. Les nouveaux HMD de Meta, Apple et Sony adopteront tous la norme Wi-Fi 6/6E en 2022. Nous prévoyons que Meta, Apple et Sony seront les marques les plus influentes sur le marché des appareils métavers en 2022 ».

Pour rappel, le métavers n’est désormais plus du tout un concept lointain, avec notamment Sony et Meta qui ont récemment détaillé leur plan pour son déploiement progressif dans les années à venir.

Des jeux de très haute qualité

Apple ne devrait donc pas manquer le coche dans ce secteur, mais il semblerait que son futur casque dispose d’autres caractéristiques. Le journaliste spécialisé Mark Grunman a ainsi affirmé que le dispositif serait en mesure de supporter des jeux en réalité virtuelle de très haute qualité. De précédents leaks ont d’ailleurs suggéré qu’il serait doté d’une résolution 8K pour chacun des yeux de son porteur, ce qui laisse présager une grande puissance.

Compte tenu du prix annoncé d’environ 3 000 dollars, le casque ne serait pas spécifiquement dédié au gaming. On peut supposer qu’il ciblera surtout les professionnels et permettra d’ouvrir la voie à des wearables plus abordables où les jeux seraient plus réalistes, note Engadget. Par ailleurs, Mark Grunman assure qu’Apple sortira également un dispositif uniquement dédié à la réalité augmentée, mais dans plusieurs années.

Cette dernière annonce n’a rien de surprenant : cette technologie est pressentie pour être le plus grand changement depuis le smartphone, avec la plupart des géants de la tech sur le coup. Le développement du métavers y est d’ailleurs complètement lié.