Meta continue son combat contre Apple et la taxe in-app de 30%. Dans une récente déclaration, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, a présenté une nouvelle formule « d'abonnements » et un processus de redirection qui permet aux créateurs de guider leurs abonnés en dehors de l'application Facebook, pour éviter de payer la taxe in-app de 30% d'Apple.

Le réseau social officialise le lancement des abonnements

Cet été, juste avant la WWDC d'Apple, Mark Zuckerberg avait déjà annoncé la couleur en révélant aux créateurs quelle part de leurs revenus a été prélevée par l’App Store. Pour le CEO de Meta (le nouveau nom du groupe Facebook), cette taxe in-app de 30% prélevée sur le travail des créateurs, n'est pas juste. Sur Facebook, les équipes du réseau social tentent d'offrir des moyens à leurs utilisateurs pour contourner cette règle. Une réponse à la mise en place de l'App Tracking Transparency d'Apple, qui a mis un coup de frein aux revenus publicitaires des applications du groupe Meta.

Sur l'application Facebook, les créateurs auront désormais accès à de nouveaux outils. Facebook précise que : « avec les abonnements, votre audience peut vous soutenir de manière plus stable par le biais de paiements mensuels récurrents. Cela vous permet d’identifier vos soutiens les plus précieux, et de leur proposer une expérience personnalisée lorsqu’ils interagissent avec votre Page. Vous pouvez également leur offrir d’autres avantages, tels que des directs réservés aux abonnés, des remises spéciales ou un groupe dédié ».

Un nouvel outil de monétisation doit également leur permettre d'éviter de devoir payer la fameuse taxe in-app de 30%. Pour ce faire, la plateforme offre désormais de nouvelles options à ses créateurs, pour leur permettre de rediriger leurs abonnés en dehors de l'application. Facebook a ajouté la possibilité de créer un lien promotionnel personnalisé dans Creator Studio, que les créateurs peuvent ensuite partager.

Facebook a trouvé un moyen de contourner les règles d'Apple

Mark Zuckerberg a déclaré que « nous nous efforçons de débloquer des opportunités pour les créateurs qui doivent gagner de l'argent avec leur travail. La taxe in-app de 30% qu'Apple prélève sur les transactions rend cela plus difficile, c'est pourquoi nous mettons à jour notre produit Abonnements afin que les créateurs puissent désormais gagner davantage en contournant cette règle ». Facebook propose donc à ses créateurs de diriger leurs abonnés vers un site web pour compléter l'achat de leurs abonnements en utilisant Facebook Pay.

Le CEO de Meta précise que « lorsque les utilisateurs achèteront à partir de ce site web, les créateurs ne seront plus assujettis à aucune taxe ». C'est étonnant de voir à quel point Facebook n'est absolument pas subtil quant à l'objectif visé avec cette nouvelle fonctionnalité. Le réseau social ajoute également de nouveaux outils à Creator Studio, pour aider les créateurs à comprendre comment ils gagnent de l'argent grâce à leurs fans.