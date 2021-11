Réunis à Rome les 30 et 31 octobre pour le G20, les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète ont approuvé (pdf) l’impôt mondial minimum sur les multinationales. Ils confirment l’accord de Budapest, accepté au début du mois.

Pour rappel, l’accord comporte deux volets. Un impôt mondial de 15% minimum sur les multinationales avec un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros. Le second volet vise à localiser les taxes sur les entreprises là où elles font du profit et non là où elles disposent de leur siège social. Une centaine de multinationales sont concernées.

La Secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s’est empressée d’annoncer la nouvelle le 30 octobre sur Twitter. Elle a salué un « accord historique », approuvé par « tous les chefs d’État du G20 ».

Today, every G20 head of state endorsed an historic agreement on new int’l tax rules, including a global min tax that will end the damaging race to the bottom on corporate taxation. It’s a critical moment for the US & the global economy. I congratulate @POTUS on this achievement. https://t.co/bOh0O7cbnn

