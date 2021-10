Créer un site ou une landing page nécessite bien souvent à minima de connaissances techniques. De nombreux outils no-code ont vu le jour afin de faciliter la création de landing page de qualité et surtout qui stimule les ventes.

Pagemaker est un constructeur de landing page mobile-first qui se concentre sur l'optimisation du taux de conversion. L'outil est no-code ce qui signifie qu'aucune connaissance technique n'est nécessaire pour développer une landing page. Une alternative à des outils comme InstaPages ou LeadPages.

Un outil no-code intuitif et tourné vers les conversions

Après avoir donné un nom et une description à un projet, il est possible de se lancer dans la création d'une landing page. Cette dernière peut être créée from scratch ou bien à partir de l'un des 50 templates prêts à l'emploi proposés par l'outil. Comme la majorité du trafic internet provient du mobile, tous les templates proposés sont mobile-first.

Tous les éléments de la landing page peuvent être modifiés : typo, couleurs, images, CTA... Le constructeur de Pagemaker est intuitif et simple à utiliser. Des modules pré-conçus sont également disponibles (plus de 300) pour créer le design parfait. Ces derniers sont responsives sur tous les appareils.

Toutes les landing pages ont leur propre tableau de bord afin de suivre les performances. À partir de là, les options de branding, le SEO ou encore l'ajout d'un formulaire peuvent être gérées. Pagemaker s'intègre avec de nombreux outils comme Mailchimp, Zapier, GetResponse, Pabbly, etc.

Enfin, toutes les landing pages peuvent être live sur votre propre domaine.

Côté prix, Pagemaker est un outil payant accessible à partir de 69 dollars et à vie au lieu de 1500. Cette première offre donne accès à toutes les fonctionnalités de l'abonnement Pro, 15 campagnes actives, 5 sous-comptes et 5 noms de domaines personnalisés. Pour des besoins plus conséquents, d'autres offres sont accessibles à partir de 149 et 249 dollars.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.