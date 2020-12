Pour lancer un nouveau produit, un nouveau service, ou tout simplement tester une idée, la création d’une landing page est incontournable. Cette dernière permet de présenter rapidement une idée et surtout de collecter des informations, comme des adresses mails. La création d’une landing page demande du temps, un peu de créativité et parfois un budget spécial. Pour ceux qui veulent créer des landing page en quelques minutes, sans avoir à se prendre la tête, Way offre une solution plutôt intéressante pour les petits budgets.

Way est un outil no code, qui fonctionne sur le principe du drag and drop. Il permet ainsi aux équipes marketing et commerciales de créer facilement des landing pages, sans avoir à coder et donc de lancer rapidement des campagnes pour générer des prospects.

Pour lancer des campagnes de generation lead plus rapidement

Parmi les fonctionnalités clés de Way, on peut citer la mise à disposition d’un grand nombre d’outils et de composants pour créer des landing pages entièrement personnalisées, aux couleurs d’une entreprise. Pour modifier un élément ou en ajouter un, il suffit de cliquer sur un bloc. Avec Way, il est possible de publier une landing page en moins de 30 secondes et donc tester rapidement des idées ! De plus, l’outil prend en compte le responsive design, afin que la landing page s’adapte sur n’importe quel support (ordinateur, mobile, tablette). Enfin, tous les leads recoltés peuvent être exportés en un clic ! Comme de nombreux autres outils de création de landing pages, Way propose évidemment un certain nombre de templates sur lesquels les utilisateurs peuvent s’appuyer pour construire leurs pages d’atterissage.

À noter, un outil dédié au référencement est intégré afin de créer des pages intégrant la notion de SEO, afin d’être bien référencé.

En fonction de l’offre choisie, le nombre de pages créé peut être illimité, des domaines personnalisés peuvent être utilisés ou encore des intégrations avec des outils comme Google Analytics, Google Tag Manager…

Way est un outil freemium, proposé à 39 dollars à vie, à la place de 139 dollars et avec un paiement unique sur AppSumo. Un nombre illimité de landing page peut être créé, un nombre illimité de templates est disponible, des tags HTML (checkout, embed, Facebook Pixel) sont disponibles, ainsi qu’un support 24/7 ou encore les domaines personnalisés et l’intégration avec Google Analytics et Tag Manager.

Un bon plan pour construire sa stratégie de landing pages sans se ruiner !

