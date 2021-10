Se lancer dans la construction d'un site web ou plus simplement d'une landing page peut-être ... complexe. De plus en plus d'outils no-code ou très intuitif facilitent la création de contenus sur le web, sans avoir à maîtriser des outils complexes ou disposer de capacités techniques. C'est notamment le cas de l'outil du jour !

Super Builder est un constructeur de pages en drag & drop directement dans Notion. Cet outil permet de créer des landing page et toute autre page, sans compétences techniques et sans autres outils que Notion. Avec cet outil, l'objectif de l'équipe derrière Super est de "minimiser les frictions nécessaires à la publication sur le web."

Un constructeur de pages par glisser-déposer



Une page explicative sur comment utilisée le constructeur

L'ajout de thèmes avec Super

Une FAQ

Un accès au constructeur

La personnalisation des thèmes et snippets

Après avoir dupliqué une page Notion, un accès est donné à différents éléments dont :

Dans le constructeur, on retrouve une bibliothèque donnant accès à plus de 50 composants pré-construits avec par exemple : des CTAs, des composants dédiés à l'é-commerce, des formulaires etc. Un accès est également à plusieurs thèmes pour créer une page pertinente. Les thèmes ne sont pas comme nos modèles traditionnels, ils ne sont que des blocs de style et n'affectent pas la mise en page et ne limitent pas la personnalisation.

Le fonctionnement du Super Builder est très simple, il suffit de glisser et de déposer les composants et de modifier le contenu jusqu'à ce que vous soyez satisfait ! Ensuite, il est possible d'enregistrer la page et la transformer en un site réel à l'aide de Super.

À noter, l'utilisation du Super Builder est gratuite, mais pour rendre le site opérationnel avec un thème et un domaine personnalisés, il faudra prendre un compte Super payant : 12 $/site/mois.