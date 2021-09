Selon El Pais, le ministère de la Transition écologique espagnol veut encourager l'achat de produits en vrac pour réduire les déchets. À l'instar de la législation française qui entrera en vigueur l'année prochaine, en Espagne, un décret vise à interdire la vente de fruits et légumes emballés dans du plastique dans les supermarchés et les épiceries à partir de 2023.

Moins d'emballages, plus de vrac

Le ministère de la Transition écologique espagnol dirigé par Teresa Ribera, a organisé plusieurs réunions avec les principales entreprises du pays et les organisations non gouvernementales (ONG) qui militent pour la protection de l'environnement afin de rédiger de nouvelles lignes directrices. Le gouvernement espagnol suit les nouvelles normes imposées par l'Union européenne. Un porte-parole du ministère a déclaré que : « la pollution plastique a dépassé toutes les limites. Nous devons lutter contre la sur-consommation d'emballages de la manière la plus efficace possible ».

Les associations pour la protection de l'environnement comme Greenpeace, militent depuis des années pour que des telles lois puissent voir le jour. En Espagne, l'interdiction des emballages en plastique sur les fruits et légumes s'appliquera pour les produits pesant moins de 1,5 kilogramme. La liste complète des produits concernés par la nouvelle réglementation sera établie par l'Agence espagnole de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Il est précisé que : « les produits risquant de se détériorer lorsqu'ils sont vendus en vrac seront exclus de la liste ».

« Nous mangeons du plastique, nous respirons du plastique »

Julio Barea, membre de Greenpeace en Espagne, estime que : « le gouvernement ne va pas assez vite pour mettre fin de manière radicale au flux de pollution plastique. Nous buvons du plastique, nous mangeons du plastique et nous respirons du plastique. C'est une véritable pandémie ». Dans son décret, le ministère de la Transition écologique prévoit également d'encourager l'installation de fontaines à eau dans les espaces publics, la mise en place d'alternatives à la vente de boissons en bouteille ainsi que la distribution de gobelets à usage unique.

En 2030, le gouvernement veut réduire de moitié la vente de bouteilles en plastique et que 100% des emballages sur le marché soient recyclables. D'ici 2023, les autorités espagnoles souhaitent que 70% des emballages en plastique mis sur le marché soient collectés en vue de leur recyclage. D'ici 2027, ce chiffre devra atteindre 85%. Les hôtels et les restaurants devront utiliser des bouteilles réutilisables à hauteur de 50% d'ici à 2025. Les objectifs sont beaucoup moins ambitieux en ce qui concerne la consommation des ménages : le plan prévoit que seulement 10% des emballages de boissons soient réutilisables en 2025.