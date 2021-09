Zoom a tenu sa conférence annuelle Zoomtopia le 13 et 14 septembre, donnant un aperçu de certaines futures fonctionnalités de son logiciel de vidéoconférence. Parmi les plus notables, un service de transcription automatique en direct et une refonte de sa fonction Whiteboard.

La traduction en temps réel arrive sur Zoom d'ici fin 2022

Comme chaque année désormais, Zoom profite de sa conférence annuelle Zoomtopia pour lever le voile sur les services à venir. Elle a ainsi présenté une extension de son système automatisé de retranscription en temps réel. Initialement annoncé en début d’année pour l’anglais uniquement, Zoom indique désormais qu'elle prévoit de fournir des transcriptions en temps réel en 30 langues supplémentaires d'ici la fin de l'année prochaine.

Dans le cadre de cette initiative, Zoom offrira également des services de traduction pour les comptes payants, avec le projet de prendre en charge la traduction en temps réel dans 12 langues d'ici la fin de l'année prochaine. Zoom n'a pas souhaité communiquer sur les langues prises en charge, mais a indiqué que ces deux extensions font suite au rachat par l'entreprise Kites, une startup allemande spécialisée dans la traduction en temps réel.

L'autre changement majeur concerne la fonctionnalité Whiteboard de Zoom. Whiteboard permet de venir griffonner ses idées sur un tableau blanc collaboratif au cours d’une réunion, mais la société souhaite désormais rendre cette fonctionnalité disponible en dehors des réunions dans les applications Zoom et sur le Web via une version bêta disponible un peu plus tard dans l’année. Il sera également possible d’ajouter des notes autocollantes, des dessins et des commentaires sur les tableaux créés.

Mais Zoom ne s’arrête pas là. L'entreprise a profité du Zoomtopia pour annoncer son partenariat avec Oculus. Il va apporter son logiciel et sa fonctionnalité Whiteboard dans Horizon Workrooms de Facebook. Il sera ainsi possible d'utiliser les tableaux blancs et les réunions Zoom en réalité virtuelle au sein des salles de travail d'Horizon Workrooms. Il suffira aux utilisateurs de l'Oculus d'utiliser la télécommande Oculus pour écrire sur un tableau blanc virtuel, comme s'ils se trouvaient sur une table ou contre un mur physique.

D’autres fonctionnalités ont été annoncées comme du nouveau matériel compatible Zoom ou la prise en charge du cryptage de bout en bout sur Zoom mobile afin de mieux sécuriser les appels téléphoniques passés via le logiciel. La conférence qui s’étale sur deux jours devrait ainsi permettre de découvrir de nouveaux services à retrouver sur le blog de la société.