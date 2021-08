Depuis de nombreuses années, l’application Facebook s’est débarrassée de ses fonctionnalités de messagerie en les envoyant dans Messenger. La situation ne semble toutefois plus satisfaire complètement le groupe et Facebook testerait le retour des appels audio et vidéo dans son application principale.

Les appels manquent à l’application Facebook

En 2011, Facebook a introduit l’application Messenger afin de regrouper ses fonctions de messageries en un seul lieu : messages textes, messages vocaux, appels audio, appels vidéo… L’application principale, Facebook, a abandonné l’ensemble de ces fonctionnalités en 2014 au profit de Messenger. Il est donc nécessaire de passer par cette application de messagerie sur smartphones et tablettes afin de pouvoir discuter avec ses proches.

Dans un entretien auprès de Bloomberg, Facebook dévoile être en train de rapatrier les appels audio et vidéo sur son application principale. Outre ces deux fonctionnalités, le groupe n’a pas précisé si d’autres parties de Messenger seraient progressivement réintégrées sur Facebook. Le directeur des produits de Messenger souligne que les utilisateurs vont « commencer à voir un peu plus de cela au fil du temps ». Entendez par là que l’aspect messagerie de l’application Facebook va progressivement faire son grand retour.

Le changement engagé par Facebook semble assez logique en soi. L’utilisation grandissante des services de messagerie depuis le début de la crise sanitaire pourrait ramener les utilisateurs de Messenger sur le réseau social. Cela permettrait ainsi de couper la séparation entre les deux services, mais surtout de faire interagir les utilisateurs plus régulièrement avec Facebook. Il faut dire que beaucoup de personnes ont abandonné le réseau social depuis un moment, mais sont restées très accrochées à Messenger pour discuter avec leurs proches.

Pour le moment, Facebook explique être en train de tester les appels audio et vidéo dans son application principale dans « plusieurs pays, dont les États-Unis », sans préciser le nombre de personnes concernées. Le groupe affirme tout de même que « pour une expérience complète de messagerie, d’appel audio et vidéo, les gens doivent continuer à utiliser Messenger ».

À noter, ce n’est pas la première fois que Facebook réfléchit à rapatrier des fonctionnalités Messenger sur son réseau social. Durant l’année 2019, le groupe souhaitait déjà réorganiser son application principale en ramenant les messages texte de Messenger.