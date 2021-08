Sur un site web ou les réseaux sociaux, il est essentiel d'avoir du contenu pour illustrer un article, un post ou encore des éléments d'un site. Pour cela, il est possible de prendre des images libres de droits, de faire soi-même des images ou bien d'utiliser un générateur !

Figen est un outil gratuit permettant de créer des fonds de posts et des arrière-plans. Grâce à l'éditeur, il est possible de personnaliser chaque contenu généré, afin qu'ils correspondent au mieux aux attentes !

Des visuels générés automatiquement !

Concrètement deux options sont proposées pour obtenir un arrière-plan : appuyer sans cesse sur le bouton "Regenerate", jusqu'à ce que l'outil propose un arrière-plan pertinent ou alors s'amuser avec l'éditeur pour personnaliser l'un des arrière-plans proposés.

Parmi les fonctionnalités de l'éditeur, on retrouve la taille. Cette dernière peut être personnalisée, ou bien il est possible de choisir parmi des templates pré-conçus comme : Post Instagram, couverture LinkedIn etc.

Ensuite, il est possible de modifier les formes de l'image à savoir : triangle, carré, rectangle ou vague, ainsi que le nombre et la taille minimale et maximale. Les couleurs du post peuvent être changées (arrière-plan, dégradé, la transparence...). Une image d'arrière-plan peut être ajouté ou bien supprimé. Enfin, l'éditeur permet d'ajouter du texte sur la photo, modifier la position de ce dernier et l'alignement.

Une fois l'arrière-plan prêt, il est possible de télécharger ce dernier au format PNG.

Un outil pratique lorsqu'on est en manque d'inspiration ou encore pour obtenir des variantes de visuels, rapidement.