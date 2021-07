L’entreprise qui vient de dévoiler des résultats impressionnants pour le second semestre continue d’améliorer son produit. Avec “Mes lieux”, le réseau social lance une nouvelle fonctionnalité de lieux à visiter basés sur les recommandations de ses amis et de la communauté.

Snapchat veut vous faire sortir de chez vous ! Après avoir profité des mesures de confinement pour booster son nombre d’utilisateurs pendant la pandémie, la plateforme profite du déconfinement pour permettre à ses utilisateurs de trouver plus facilement des restaurants, magasins ou bars autour de chez soi à visiter. Avec la fonctionnalité “Mes Lieux”, disponible sur la Snap Map, les utilisateurs de la plateforme pourront découvrir plus de 30 millions d'entreprises dans le monde, marquer leurs endroits favoris, les envoyer à des amis et trouver des recommandations.

Comme l’indique Snapchat dans son communiqué : “Aujourd'hui, un rapide balayage de la Carte Snap aide non seulement les Snapchatters à rester en contact avec les personnes qui leur tiennent à cœur et à suivre les événements mondiaux, mais offre désormais plus de moyens d'aider les amis à se rencontrer IRL.”

"Mes lieux" comporte ainsi trois onglets principaux : Visités, Favoris, et Populaires. L’onglet "Visités", permettra de retrouver les lieux où l’on s’est rendu. "Favoris" permettra comme son nom l’indique de retrouver ses lieux favoris. Et enfin, la fonctionnalité probablement la plus intéressante, "Populaire", permettra de recevoir des recommandations personnalisées de lieux où se rendre en fonction de sa localisation, de ses propres centres intérêts, de ceux de ses amis mais aussi du reste de la communauté Snapchat.

Plus récemment dans l’année, Snapchat intégrait la plateforme TicketMaster à sa Snap Map pour la recommandation de concerts et spectacles à réserver près de sa localisation ainsi que les critiques de restaurants du site The Infatuation. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Snapchat pourra désormais proposer des partenariats similaires aux entreprises locales afin de booster le passage de personnes dans leurs et ainsi mieux monétiser sa base de 293 millions d’utilisateurs actifs.