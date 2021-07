Dans une startup, et surtout au début d'une startup, il est important de disposer des bons outils, à tous les niveaux. Souvent, il est commun de se tourner vers les plus gros, quitte à ce que ces derniers ne répondent pas à 100% aux besoins ou à payer plus cher. C'est pourquoi certains passent par des outils open-source.

Open Source Alternatives propose plus de 200 alternatives open-source aux outils du quotidien. À l'origine du projet, les fondateurs de btw, une plateforme open source pour comprendre, engager et convertir les visiteurs en clients.

La recherche sur Open Source Alternative se fait très simplement. Il faut soit utiliser la barre de recherche en tapant une catégorie d'outils ou un produit, soit naviguer parmi les différentes catégories proposées comme : Project Management, Email Marketing ou encore Voice Chat ou encore faire une recherche parmi les alternatives à des produits populaires comme Basecamp, Figma, Intercom etc.

Pour chaque alternative proposée, un ou plusieurs outils open source sont mis en avant. On retrouve le nom du produit, le nombre d'étoiles, plusieurs tags permettant de savoir de quel outil, l'outil open source est une alternative et une description plus ou moins longue de l'outil.

En cliquant sur un produit en particulier, plus d'informations sont disponibles comme des screens de l'outil, les fonctionnalités principales, le prix, savoir si l'outil peut être auto-hebergé, le type de client, des retours d'experience en fonction des outils et enfin un détail de l'activité sur Github.