Hootsuite et We Are Social viennent de publier conjointement leur dernière étude annuelle pour faire un état des lieux général sur l'usage d'Internet et du mobile à travers le monde. Dans ce rapport très attendu, les deux spécialistes du web livrent 40 chiffres clés qui permettent de comprendre l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'utilisation des réseaux sociaux et du web de manière globale.

L'usage d'Internet et du mobile progresse à travers le monde

Parmi les chiffres les plus intéressants qui ressortent de cette étude, il faut évidemment s'arrêter sur ceux qui montrent l'accélération de l'adoption du numérique dans le monde en 2021. Ces chiffres sont le reflet des impacts de la crise du Covid-19 sur notre consommation du numérique. L'étude montre par exemple que sur 7,87 milliards d’individus sur la planète, on recense : 4,80 milliards d’internautes et 5,27 milliards de mobinautes. Au niveau des réseaux sociaux, les chiffres sont en augmentation : 4,48 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux dont 520 millions de nouveaux utilisateurs, ce qui représente une augmentation de 13% en un an.

Le rapport révèle d'autres données intéressantes sur les usages. Contre toute attente, l'étude révèle que nous passons moins de temps sur Internet. En effet, le temps passé quotidiennement sur le web a légèrement diminué : 30 secondes de moins sur desktop et sur mobile. Les experts de We Are Social et Hootsuite précisent que ce chiffre reste extrêmement élevé : "les individus dans le monde passent près de 7 heures par jour à utiliser Internet, soit plus du double du temps passé à regarder la télévision". Sur cette infographie, vous pouvez constater du temps passé sur chaque support.

95% des internautes utilisent les réseaux sociaux

Le mobile est le grand gagnant de cette année 2021. En effet, 55,35% du trafic web se fait par mobile. C'est +11% par rapport à l’année précédente. Les chiffres sont impressionnants. Il y a sur Terre 5,27 milliards de mobinautes, ce qui signifie que 66,9% de la population mondiale utilise un téléphone portable. Une croissance de 2,3% par rapport à l'année dernière. Chaque jour, les utilisateurs passent 3h36 à utiliser Internet sur leur mobile. En tout, 35 milliards d’applications ont été téléchargées dans le monde. Voilà qui pose le décor...

Concernant les réseaux sociaux, il est intéressant de suivre l'évolution des usages à travers le monde. Le rapport montre qu'en cette période d'incertitude liée à la crise sanitaire, la place de Twitter pour l'accès à l’information s'est renforcée au cours de l'année 2021. On constate également que les utilisateurs ont un niveau de confiance plus faible dans les actualités publiées sur les réseaux sociaux. Les données montrent que 95% des internautes en âge de travailler dans le monde utilisent les réseaux sociaux et les services de messageries chaque mois et y passent en moyenne 2h24 par jour. Enfin, Facebook reste le réseau social le plus utilisé avec 2,85 milliards d’utilisateurs actifs mensuels. Quelques chiffres supplémentaires :