Microsoft souhaite remercier ses employés pour tous les efforts accomplis durant la crise sanitaire. Pour cela, le géant technologique leur offre une prime de 1 500 dollars chacun, rapportent nos confrères de The Verge qui ont eu accès aux notes internes de l'entreprise ce 8 juillet 2021.

Dans un mémo interne, Microsoft a expliqué que cette prime de 1 500 dollars "est une reconnaissance pour l'année fiscale unique et difficile que Microsoft vient de terminer". C'est Kathleen Hogan, directrice des ressources humaines de l'entreprise, qui a eu l'honneur d'annoncer cette prime aux employés du géant technologique qui a passé le cap des 2 billions de dollars de capitalisation à la bourse de New-York au mois de juin 2021.

Elle s'appliquera à tous les employés éligibles aux États-Unis et à l'étranger qui ont un niveau inférieur à celui de vice-président et qui ont commencé à travailler le 31 mars 2021 ou avant. Les travailleurs à temps partiels et ceux rémunérés à l'heure sont également éligibles à la prime. Seul bémol : les employés de LinkedIn, GitHub et ZeniMax ne sont, quant à eux, pas concernés.

Avec 175 508 employés à travers le monde, cette prime coûte à Microsoft un total d'environ 200 millions de dollars, soit l'équivalent d'un peu moins de deux jours de bénéfices pour le géant technologique.

Les géants technologiques se montrent généreux en temps de crise

Microsoft n'est pas la seule entreprise à se montrer généreuse envers ses employés en ces temps de crise sanitaire. Avant elle, Facebook a offert 1 000 dollars à 45 000 de ses employés. De son côté, Amazon a offert une prime de 300 dollars aux employés de première ligne. BT, elle aussi, a offert une prime de 1 500 livres (soit environ 2 000 dollars) à 60 000 de ses salariés. Enfin, nos confrères de The Verge notent que Vox Media, son propriétaire, a offert 1 000 dollars de prime à ses effectifs en fin d'année 2020.

Microsoft n'a pas limité à sa générosité à ses employés. Depuis le début de la crise sanitaire, l'entreprise a également fait don de plus de 98 millions de dollars pour aider des organisations à but non-lucratif dans l'État de Washington. Il est prévu qu'elle envoie 60 millions de dollars supplémentaires d'ici le mois de juillet 2021.