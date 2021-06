Pour illustrer un propos dans un article, un avantage ou une fonctionnalité sur un site ou encore créer des designs pour un vêtement, il faut de l'inspiration ! Il existe pour cela des bibliothèques d'images, cependant on fait vite le tour de ces dernières et d'autres personnes les utilisent aussi. Pour proposer un visuel unique, il existe des générateurs !

chaosMachine est un outil permettant de créer un graphique vectoriel ou matriciel très simplement, avec (presque) un seul bouton. Plusieurs fois par semaine, de nouvelles fonctionnalités sont d'ailleurs ajoutées à l'outil. Développé par Alexander Kabirov, son objectif est de rendre plus accessible le design, notamment via cet outil.

Des images personnalisées pour n'importe quelle plateforme !

Alexander explique "la génération de graphiques est une tâche de calcul complexe, donc pour le rendre vraiment rapide (< 10 ms), je l'ai abordé comme un problème de science des données, tous les calculs seront exécutés dans des tenseurs avant de vous rendre les résultats."

Pour débuter sur le site, il faut dans un premier temps cliquer sur le bouton "Generate New". Un premier design va apparaître et si ce dernier ne convient pas il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton. Pour obtenir une variante du graphique, il faudra cliquer sur le bouton "Shuffle".

Une fois le graphique trouvé, il est possible de changer la taille, la police ou encore l'arrière-plan. Par la suite, l'image peut être téléchargée au format .png, mais aussi.svg afin d'être éditée. Par ailleurs, les designs générés peuvent facilement être édités dans n'importe quel outil d'édition SVG.



De plus, en haut à droite de l'écran, un bouton avec "Fit to screen" est présent. Ce dernier permet notamment de s'adapter à différentes tailles d'écrans et aux différents formats sur les réseaux sociaux.

L'outil est entièrement gratuit et permet de laisser place à sa créativité !