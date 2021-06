Le 1er juin 2021, Mozilla a déployé sa dernière mise à jour Firefox 89. Elle est accompagnée d’un nouveau design et d’une nouvelle interface pour faciliter l’expérience utilisateur. La sécurité a également été améliorée par le navigateur.

Mozilla fait peau neuve et privilégie la simplicité

Un mot d’ordre : la simplicité. Mozilla a exprimé un but simple, “créer une version claire, moderne et surtout conviviale de Firefox, minimiser les distractions et réduire la charge cognitive lors de la navigation”. Pour cela, l’entreprise a analysé 17 milliards de clics d’utilisateurs afin de mieux comprendre leurs interactions sur son navigateur.

Mozilla revoit ses menus et les notifications

Avec cette refonte, Mozilla affiche un objectif : la réduction des “distractions, des clics en trop et du temps perdu”. Les menus du navigateur ont été repensés pour être plus clairs. L’essentiel a été conservé, notamment pour que les étiquettes soient faciles à lire. Toujours dans le but de faciliter l’expérience utilisateur, l’entreprise a indiqué que le contenu du menu serait dorénavant organisé en fonction de l’utilisation qui en est faite. Un moyen de gagner du temps lors de sa navigation.

Mozilla n’a pas négligé les notifications des sites, qui ont été revues pour être moins distrayantes. Pour diminuer le nombre d’alertes et de messages, elles ont été regroupées à un seul et même endroit. Cela permet d’y répondre plus rapidement, et d’y avoir accès plus facilement.

Des onglets et des fenêtres d’alerte flottants

Si, à première vue, rien n’a changé du côté des onglets, c’est le cas. Lorsqu’un utilisateur les déplace, il peut avoir un aperçu de chacun d’entre eux sans les ouvrir grâce à un indicateur visuel. De plus, ils sont devenus flottants, tout comme les fenêtres d’alerte. “Nous avons détaché les onglets du navigateur pour vous inviter à les déplacer, réorganiser et retirer dans une nouvelle fenêtre en fonction de votre flux, et les organiser afin qu'ils soient plus faciles à trouver", indique Mozilla sur son blog. D’autre part, de petites icônes indiqueront désormais lorsqu’une vidéo est en cours de lecture, ou en pause.

Des nouveautés spécifiques à macOS

Mozilla a particulièrement pensé aux utilisateurs de macOS, qui ont le droit à des nouveautés exclusives. L’interface utilisateur a spécialement été optimisée pour l’iPhone et l’iPad. Elle a introduit un effet de défilement “élastique” lorsque les utilisateurs arrivent en bas d’une page. Ils pourront aussi utiliser le zoom intelligent grâce à un double tap, ou accéder aux menus contextuels qui sont maintenant compatibles avec le mode sombre de macOS.

La navigation privée a aussi été revue

Mozilla a également mis un point d’honneur à améliorer la confidentialité, surtout suite à l’annonce de la Total Cookie Protection. Lancée en février 2021, elle offre une protection totale contre les cookies, limitant ainsi les données récoltées uniquement au site pour lequel ils ont été créés. Cela réduit le tracking lorsqu’un utilisateur effectue une recherche. Initialement mis en place pour le mode de navigation strict, elle est aujourd’hui étendue à la navigation privée classique. Ainsi, Firefox stockera les cookies séparément et les sites visités par un utilisateur ne pourront plus partager les informations récoltées entre eux.

Pour profiter de la mise à jour Mozilla Firefox 89, il suffit de se rendre dans le menu en haut à droite du navigateur et cliquer sur les trois barres horizontales. Il faut alors sélectionner “aide”, et choisir “À propos de Firefox” dans le menu déroulant. Une fenêtre s’ouvre ensuite et permet de mettre à jour le navigateur.