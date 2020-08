Sur tous les navigateurs, il est possible d’ouvrir un nouvel onglet. Lorsque cette page s’ouvre, cette dernière n’est pas très originale et impersonnelle. Il est possible de la customiser avec des outils comme Slite, permettant d’ajouter une to-do list ou tout simplement des notes sur la page “nouvel onglet.

myFrontPage est un outil créé par An, un jeune de 18 ans. Son constat ? Il n’aimait pas la page par défaut qui apparaît en ouvrant un nouvel onglet dans un navigateur. C’est impersonnel, ennuyeux etc. Il a donc décidé de créer ce projet, pour permettre à n’importe qui de personnaliser la fameuse page “nouvel onglet”.

Des pages personnalisées en fonction des envies de chacun

L’utilisation de myFrontpage est très simple et ne nécessite pas la création d’un compte. Une fois sur l’éditeur de la page, il faut nommer la page, préciser l’URL, décider de rendre ou non la page publique (fonctionnalité premium).

Ensuite, vient la partie design. Il est ici possible de choisir la couleur d’arrière-plan de la page, un thème et divers paramètres sur le positionnement.

Les paramètres avancés, permettent de choisir le moteur de recherche, de définir un mot de passe sur la page ou encore d’afficher le watermark ‘myFrontpage”.

Enfin, il est possible d’ajouter divers éléments à cette page, comme un texte personnalisé, un générateur de blague, la date et l’heure, des GIFs de manière aléatoire, une barre de progression par rapport à l’année, une barre de recherche et pleins d’autres options. Toutes sont personnalisables. En bas de l’éditeur, la page apparaît afin d’avoir un aperçu de cette dernière.

Il est possible de voir ce via l’onglet “Discover” les pages créées par d’autres utilisateurs et de personnaliser ces dernières. L’onglet thèmes, permet de créer des thèmes personnalisés et voir les différents thèmes disponibles.

Un outil accessible à vie

Certaines fonctionnalités ci-dessus, nécessitent la création d’un compte sous myFrontPage. D’autres de souscrire à l’abonnement Premium.

myFrontPage propose une offre gratuite et l’autre payante. L’offre gratuite permet de créer 2 pages différentes et de publier des thèmes. L’offre payante à 29 euros à vie, permet de créer un nombre illimité de pages, d’avoir des pages privées, de supprimer le watermark, customiser le CSS et bien d’autres options.