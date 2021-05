La chose se fait par paliers depuis plus de 5 ans, mais les dernières étapes de l'abandon d'Internet Explorer sont enfin en vue. Après 25 ans de bons et loyaux services, l'ancien navigateur de Microsoft sera définitivement enterré le 15 juin 2022, avec l'abandon de sa dernière version en date (IE 11) par la plupart des versions de Windows 10. Dans l'entretemps Microsoft 365 et d'autres applications cesseront de supporter Internet Explorer dès le 17 août prochain, explique Engadget.

Cette annonce, attendue, fait suite à toute une succession d'évènements ayant préalablement placé le vieux navigateur sur sa voie de garage. En 2015 Microsoft lançait ainsi la première version d'Edge, remplacée en 2019 par une nouvelle mouture du navigateur, basée sur Chromium (utilisé également par Google Chrome). 2016 marquait aussi la fin du support pour les anciennes versions d'Internet Explorer.

La fin d'une ère entamée en 1995

Du côté de Microsoft, la chose est claire, et elle l'est depuis longtemps : « Nous annonçons que l'avenir d'Internet Explorer sur Windows 10 se trouve dans Microsoft Edge », a notamment déclaré Sean Lyndersay (Program Manager de Microsoft Edge), dont les propos sont repris par The Verge.

Cela dit, la firme ne laisse pas tomber les utilisateurs professionnels d'Internet Explorer et les (nombreuses) institutions qui l'utilisent toujours. Comme le rappelle le site spécialisé, Edge continuera, au moins jusqu'en 2029, de proposer le mode IE. Ce dernier permet notamment de prendre en charge les vieux scripts ActiveX requis pour les sites d'ancienne génération utilisés (notamment en interne) par certaines structures.

Par ailleurs, Microsoft proposera toujours une prise en charge d'Internet Explorer au travers du canal de service à long terme de Windows 10 (LTSC). Cette prise en charge sera effective tout au long de l'année prochaine, ce qui devrait laisser le temps aux retardataires de passer sur Edge et, au besoin, d'utiliser son mode IE. Pour les particuliers, auprès desquels il ne faisait plus recette depuis longtemps, Internet Explorer fait déjà partie de l'histoire ancienne.