Lors de sa conférence annuelle dédiée aux jeux vidéo, le géant chinois Tencent a dévoilé 60 nouveaux titres quelques jours après avoir signé un partenariat stratégique avec Microsoft Xbox Game Studio. Une annonce révélatrice de la forte concurrence avec ByteDance.

Tencent qui a récemment annoncé un quatrième trimestre record grâce à ses jeux vidéo est actuellement la plus grande entreprise du secteur en termes de revenus (19,8 milliards d’euros en 2020). Elle possède notamment des jeux tels que League of Legends, Clash of Clans, et des participations dans diverses sociétés comme Activision Blizzard, Ubisoft, ou encore Epic Games dont elle détient 40%.

Sa conférence annuelle dédiée au jeu vidéo lui a ainsi permis de présenter 60 nouveaux titres (20 de plus que l’année précédente) principalement destinés au marché chinois. L’accent a surtout été mis sur le mobile et un tiers des jeux présentés sont adaptés d’animés tels que One Piece ou Dynasty Warriors. Cette annonce intervient trois jours après que le studio de jeux phare TiMi propriété de Tencent, et Xbox Games de Microsoft ont annoncé un partenariat stratégique pour co-développer de nouveaux titres mais dont les détails n’ont pas encore été dévoilés.

Ces multiples initiatives dans le domaine du jeu vidéo devraient permettre à Tencent de continuer à dominer le marché alors qu’il est déjà le n°1 mondial et détient près de 50% marché chinois. Toutefois les diverses annonces sont surtout destinées à concurrencer son rival ByteDance avec qui la concurrence s’est intensifiée. Le jeu vidéo est en effet devenu une priorité absolue pour ByteDance qui y voit un moyen efficace de monétiser les utilisateurs de ses applications et de développer une nouvelle source de revenus pour se prémunir de la trop forte dépendance à son application TikTok.

Néanmoins d’après les analystes, peu de titres se sont véritablement démarqués faute de jeux destinés au marché mondial démontrant ainsi une faible capacité d’innovation malgré son statut de n°1 mondial.