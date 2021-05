Jeff Bezos, patron d'Amazon sur le départ, continue d'écouler ses actions. Après avoir déjà vendu pour plus de 10 milliards de dollars d'actions en 2020, et avoir cédé l'équivalent de 4,1 milliards de dollars de titres en février dernier, l'homme d'affaire a récidivé. En début de semaine, le fondateur d'Amazon a écoulé pour presque 2 milliards de dollars d'actions. Comme l'indique CNBC, Jeff Bezos a vendu l'équivalent de 684 millions de dollars ce mardi, après s'être préalablement délesté de 1,27 milliards de dollars d'actions supplémentaires la veille, pour un total de 1,95 millard liquidés en seulement deux jours. Rendues publiques par le biais de documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, ces transactions ont été effectuées dans le cadre du règlement 10b5-1, édicté par ladite commission.

Amazon au meilleur de sa forme « grâce » à la pandémie

Cette nouvelle vente d'actions par Jeff Bezos coïncide à l'annonce des derniers résultats d'Amazon, qui signe un bilan financier plus solide encore que celui pressenti par Wall Street. La firme profite en effet toujours de l'engouement pour l'e-commerce induit par la crise sanitaire. C'est donc alors qu'elles sont au plus haut que Jeff Bezos continue d'égrainer ses actions pour encaisser des milliards. Et ses milliards Jeff Bezos les réinjectent au moins en partie dans un autre projet : Blue Origin, sa firme spatiale, qui continue de croître. L'intéressé avait par exemple indiqué qu'il vendrait l'équivalent d'un milliard de dollars d'actions Amazon chaque année pour financer les programmes d'exploration de Blue Origin.

Une portion des fonds rassemblés par Bezos ces derniers mois devrait aussi servir à Day One Fund, un organisme qu'il a lancé en septembre 2018 pour permettre à certaines communautés d'avoir accès à l'éducation, mais aussi pour venir en aide aux personnes sans-abris. Comme le précise CNBC, l'organisme a versé en novembre 98,5 millions de dollars de subventions à 32 associations. Jeff Bezos devrait consacrer plus de temps à ces différentes initiatives lorsqu'il aura cédé son poste de CEO d'Amazon. Un départ toujours prévu sur le troisième trimestre 2021.