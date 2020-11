Comme le rapporte le média américain CNBC, Jeff Bezos a vendu, cette semaine, des actions d’Amazon pour une valeur de 3 milliards de dollars. Cela apporte le total de ses ventes d’action en 2020 à 10,2 milliards de dollars. C’est beaucoup plus qu’en 2019, où elles atteignaient 2,8 milliards de dollars.

L’homme le plus riche au monde

Au mois de février déjà, le PDG d’Amazon a vendu 4,1 milliards de dollars d’actions de son entreprise, puis 3,1 milliards de dollars en août. Malgré ces chiffres impressionnants, Jeff Bezos détient encore plus de 53 millions d’actions chez le géant du eCommerce pour une valeur de 170 milliards de dollars. Il est ainsi l’homme le plus riche au monde, un statut qu’il a atteint en 2017. La dernière vente en date, dont l’on ignore les acheteurs, a été répertoriée dans des dossiers de la Security and Exchanges Commission et compilée sur le site OpenInsider.

L’homme d’affaires vend près d’1 milliard d’actions d’Amazon par an dans le but de financer son entreprise spatiale, Blue Origin. Cette dernière, qui souhaite venir concurrencer SpaceX d’Elon Musk, est d’ailleurs en lice pour la construction de l’alunisseur qui amènera des astronautes de la NASA sur la Lune lors de la mission Artemis. La firme espère en outre devenir un précurseur dans le domaine du tourisme spatial grâce à sa capsule New Shepard.

Bezos s’investit dans la lutte contre le réchauffement climatique

Si pendant longtemps, il a été reproché à Jeff Bezos d’être l’un des milliardaires les moins philanthropes au monde, le fondateur d’Amazon a fait taire les critiques en créant le Earth Fond au mois de janvier 2020. « Le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète. Je veux travailler aux côtés d’autres personnes à la fois pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous. Cette initiative mondiale permettra de financer des scientifiques, des militants, des ONG – tout effort qui offre une réelle possibilité d’aider à préserver et à protéger le monde naturel. Nous pouvons sauver la Terre. Il faudra une action collective de la part des grandes entreprises, des petites entreprises, des États-nations, des organisations mondiales et des particuliers », a-t-il alors déclaré.

À travers cette organisation, Jeff Bezos souhaite venir en aide financièrement à des ONG, des scientifiques ou encore des militants et les accompagner dans la lutte contre le réchauffement climatique. The Atlantic rapporte que l’homme d’affaires devrait prochainement donner 100 millions de dollars à plusieurs ONG comme The Environmental Fund, The Nature Resources Defense Council et The World Wildlife Fund.