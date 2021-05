Après avoir enregistré en 2020 un quatrième trimestre record en termes de volume de transactions, PayPal continue son ascension sur le premier trimestre 2021. Une nouvelle fois, l’entreprise de paiements en ligne réalise un nouvel exploit en nombre de transactions avec un volume total de paiements de 285 milliards de dollars, contre 277 milliards au quatrième trimestre 2020. Selon le rapport (pdf), sur le premier trimestre 2021, PayPal a réalisé un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars contre 84 millions de dollars au premier trimestre 2020. D’après le communiqué de presse, par rapport à l’année passée, le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 31%.

Au premier trimestre 2021, le bénéfice par action de PayPal a atteint 1,22 dollar alors que les prévisions de Refinitiv l'estimaient à 1,01 de dollars. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6,03 milliards de dollars contre 5,9 milliards de dollars estimés par Refinitiv. PayPal compte aujourd'hui 392 utilisateurs, soit une hausse de 14,5 millions par rapport au trimestre précédent.

« Ce qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement nous avons connu le trimestre le plus fort de notre histoire, mais que nous continuons à voir des niveaux élevés de dépenses numériques », a déclaré Dan Schulman, le PDG de PayPal, rapporté par Market Watch.

PayPal poursuit son investissement dans les cryptomonnaies

Au-delà d’avoir bénéficié de l’essor du e-commerce poussé par la pandémie, le PDG de PayPal, met en avant « d'excellents résultats sur le plan tactique grâce à nos efforts en matière de cryptomonnaies ». D’après la déclaration de Dan Schulman, la moitié des utilisateurs de cryptomonnaies ouvrent l’application PayPal quotidiennement. L’entreprise a d’ailleurs profité de la communication de ses résultats pour annoncer la création d’un « portefeuille numérique nouvelle génération » pour le troisième trimestre 2021.

Dan Schulman décrit ce futur service comme une « application tout-en-un qui offrira des expériences d'achat, de services financiers et de paiement personnalisés et uniques ». En prenant en compte le rachat de Curv par PayPal, il va sans dire que l’entreprise se positionne de plus en plus comme un concurrent de taille pour le portefeuille de monnaies numériques Coinbase.

Par ailleurs, le service de paiements différés « buy-now-pay-later » a rencontré un franc succès. La moitié des personnes l’ayant essayé l’ont réutilisé dans les trois mois suivants. En allongeant cette base sur 6 mois, 70% des utilisateurs ont à nouveau recouru à ce service de paiement.

Pour l’année à venir, PayPal prévoit une hausse du chiffre d’affaires de 20% pour atteindre 25,75 milliards de dollars. Aussi, l’entreprise anticipe une augmentation du bénéfice par action de 21% pour atteindre 4,70 dollars. Refinitiv est moins ambitieux et prévoit un chiffre d’affaires de 25,71 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4,57 dollars.

Le 5 mai 2021, à la clôture de la bourse, les actions de PayPal ont augmenté de 5,5%.