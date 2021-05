À la suite de leur divorce, la division du patrimoine du couple Gates a commencé. Le 3 mai 2021, Bill Gates a transféré près de 2,4 milliards d’actions à son ex-femme. D’après le Wall Street Journal, Melinda Gates détient désormais 4,9% de Coca-Cola Femsa, une entreprise mexicaine d'embouteillage détenue majoritairement par le brasseur Mexicain FEMSA et The Coca-Cola Company. Le 5 mai, cette participation était valorisée à 121 millions de dollars. Alors que Coca-Cola a été pointé du doigt à de nombreuses reprises pour ravager le Mexique, que ce soit en contribuant à l'assèchement du pays ou au diabète de la population, ces actions contrastent avec les engagements philanthropiques du couple.

Parmi les nouvelles actions de Melinda Gates se trouvent également une participation de 6,7% dans l’entreprise de radiodiffusion mexicaine Grupo Televisa, pour une valeur de 386 millions de dollars au 5 mai. Selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), Melinda Gates possède également 1,9% des actions de la Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada, estimé à 1,55 milliard de dollars. Aussi, la co-présidente de la fondation Bill-et-Melinda-Gates - dont certains des investissements sont controversés, comme ceux dans l’armement - détient 3,7% de l’entreprise américaine AutoNation valorisés à 307 millions de dollars.

D’après Forbes, Bill Gates se classe comme le quatrième homme le plus riche au monde avec une fortune estimée à plus de 130 milliards de dollars. Le fondateur de Microsoft, qui a quitté son conseil d’administration, détient aujourd’hui 1,3% de la firme de Redmond, une part estimée à 25,4 milliards de dollars. À travers sa holding Cascade Investment LLC, l’homme possède 12,3% de la Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada, 19,2% d’AutoNation et des parts dans de nombreuses entreprises dont Waste Management Inc., Republic Services Inc., Liberty Global PLC, ou encore dans le conglomérat Berkshire Hathaway.

La séparation des biens du couple a été négociée avant que Melinda Gates dépose la demande de divorce. Bill et Melinda Gates précisent qu'ils continueront de travailler ensemble au sein de leur fondation.