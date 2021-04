Facebook, Twitter, LinkedIn, de nombreux réseaux sociaux demandent en plus d'une photo de profil, une photo de couverture. Alors qu'un grand nombre d'utilisateurs ou d'entreprises ne saisissent pas l'opportunité de cet emplacement, les photos de couverture sont l'endroit idéal pour annoncer une nouveauté, une promotion. Cette dernière peut être changée régulièrement et avoir une photo de couverture, rend plus complet un profil ou une page sur les réseaux sociaux. Cependant, sans compétences en design, beaucoup ne tirent pas partie de cet emplacement.

Headers.me est un outil qui simplifie la création de photos de couverture ou bannières sur les réseaux sociaux, sans avoir à passer par des outils de conception comme Photoshop etc. L'outil a été développé par Twan Mulder, Développeur et Product Specialist. Son objectif ? Aider les utilisateurs à créer de belles images de couverture sur les réseaux sociaux, afin d'obtenir plus de leads, de followers...

Un outil pour booster les profils sur les réseaux sociaux

La création d'une image de couverture se fait très facilement. Une image générique est proposée. Il faut alors changer le titre et le corps du texte. Ensuite, l'arrière-plan, la couleur et la taille du texte ou encore l'apparition d'une flèche sur la bannière, sont des paramètres à modifier. Lorsque la bannière est prête cette dernière est générée et à télécharger au format PNG.

Headers.me peut être utilisé gratuitement, avec les fonctionnalités basiques. Pour ceux qui souhaitent aller plus loins et profiter d'arrière-plans avec des dégradés, des motifs ou encore plus de 1000 polices de caractères ou encore de photos de couverture pour Facebook, Twitter et LinkedIn, une offre payante est disponible à 1,25 dollars par mois. Des ajustements sur la manière de facturer pourraient être réalisés dans les prochaines semaines, car une photo de couverture ne se change pas tous les jours !