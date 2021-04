Pour faire la promotion d'un produit, d'un service, d'une offre, il est commun de lancer des campagnes publicitaires. Pour ces dernières, les visuels sont importants. Sans connaissance technique ou graphique, la création de publicités peut vite devenir... une angoisse.

Viewst est une application facile à prendre en main qui permet de créer des publicités de qualité, en quelques minutes sans avoir de compétences en design ou en code. Viewst est une alternative à des outils comme Bannersnack ou BannerBoo.

Créer des publicités sans connaissances techniques

Sur l'écran principal, toutes les publicités créées sont disponibles et c'est ici qu'il est possible de créer un nouveau projet.

Pour créer une publicité, il faut dans un premier temps choisir le format publicitaire désiré : display, social media, vidéo ou flottant. Différentes tailles sont disponibles, avec à chaque fois un aperçu en fonction du format. Il est également possible de créer des publicités avec des dimensions personnalisées.

Ensuite, il faut soit choisir un template, qu'il suffit de modifier ou bien créer un template from scratch. Dans les deux cas, tous les éléments : texte, images, CTA et autres peuvent être modifiés, redimensionnés... Les modifications se font simplement et il est possible d'ajouter des éléments avec le drag & drop.

Viewst propose d'ailleurs plus de 1000 polices d'écriture. Pour ajouter des images, il suffit d'importer des images ou bien utiliser la barre de recherche pour trouver un élément précis. Viewst offre un outil permettant de supprimer l'arrière-plan d'une image en un clic. Enfin, les différents éléments ajoutés sur une publicité peuvent être animés très facilement à partir de la timeline.

Un redimensionnement automatique des publicités en fonction des formats

Dans le cas où une publicité est créée et que cette dernière doit être utilisée dans un autre format, il suffit de cliquer sur le bouton "ajouter un format". La publicité s'adaptera automatiquement aux nouvelles dimensions ! Les publicités peuvent être téléchargées dans des formats précis, en fonction des besoins.

Viewst est un outil payant qu'il est possible d'obtenir à vie pour seulement 49 dollars. En fonction des besoins, plusieurs offres sont proposées. L'offre à 49 dollars au lieu de 348 dollars permet d'exporter 50 vidéos et GIF par mois, supprimer l'arrière-plan de 150 images par mois et profiter d'un nombre illimité de projet, imports Photoshop, d'exports...

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.