Une image vaut mille mots. Pour mettre en avant un produit, un service ou une offre limitée, créer des publicités est important. La partie « créa » prend souvent beaucoup de temps, afin de perfectionner le visuel et le rendre le plus attrayant possible. Sans capacité en graphisme ou en design, la création d’un visuel peut prendre beaucoup, beaucoup de temps.

Il existe sur le marché, plusieurs outils facilitant la création de visuels et notamment de publicités animées, à l’image de BannerBoo. Cet outil permet de créer, gérer et publier des publicités HTML5, AMP HTML, GIF et MP4 sur n’importe quelle plateforme ou réseaux sociaux. Un outil pratique pour les agences publicitaires et les équipes marketing qui souhaitent créer des publicités animées de manière efficace.

Des publicités animées en quelques secondes

BannerBoo offre un outil simple à prendre en main et no-code pour créer et optimiser des publicités animées, en quelques minutes. La plateforme ressemble un peu à Canva. Des templates de publicités sont proposés, plus de 7 000, mais il est aussi possible de partir from scratch.

Grâce au drag and drop, la création d’un visuel est facile. Il est possible de déplacer les objets, modifier les couleurs, le texte… En cliquant sur le bouton « Smart Animation », BannerBook alignera automatiquement les différentes couches et les animera. Pour ceux qui souhaitent aller dans le détail, la timeline permet de voir les différentes animations, les transitions et de modifier ces dernières.

De plus, BannerBoo facilite une tâche : la suppression d’arrière-plans sur les images, le tout en un clic.

Des retours centralisés pour effectuer les modifications

Les vidéos peuvent être exportées au format de GIFs animés, de vidéos MP4. Autre point positif, pour éviter les retours des collaborateurs ou des clients par mail, il suffit de partager l’URL de partage du fichier pour obtenir des commentaires et des suggestions. Les retours sont ainsi centralisés au même endroit et les modifications se font rapidement.

Enfin, BannerBoo intègre plusieurs bibliothèques comme Unsplash, Pexels ou encore Pixabay pour accéder à des millions de photos, vidéos, clip-arts et SVG animés à partir d’un seul et unique endroit.

BannerBoo est un outil payant profitant de plusieurs remises intéressantes en fonction des besoins de chacun et à vie ! Par exemple pour 49 dollars au lieu de 599 dollars, il est possible de profiter de 10 espaces de travail, l’export de 100 vidéos par moi, un stockage de 5GB, la suppression de 15 arrière-plan par mois et 30 000 vues de publicités intégrées par mois. Pour des besoins plus importants, d’autres offres sont proposées !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.