Le service de visioconférence Zoom est aujourd’hui devenu une référence dans le domaine professionnel avec la montée en puissance du télétravail. Préparant déjà le retour des salariés en présentiel d’ici quelques mois ou bien le développement d’un mode de collaboration hybride, la société étend désormais son offre de services B2B en France avec une solution de location de matériel informatique.

Zoom lance une offre pour répondre aux besoins matériels des entreprises

Connu principalement pour son service de visioconférence, Zoom déploie aussi d’autres services pour sa clientèle. Ainsi, les États-Unis profitent déjà du programme Hardware as a Service (HaaS). À travers cette solution, la compagnie met à disposition, des professionnels et des entreprises, du matériel informatique compatible avec Zoom Phone et Zoom Rooms. Un abonnement permet alors à une entité de s’équiper en téléphones de pointe pour ses bureaux, mais aussi pour ses salles de visioconférences.

Le 24 février 2021, Zoom a ainsi dévoilé dans un communiqué l’arrivée de son programme HaaS dans 18 pays européens, dont l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

Une flexibilité pour s’équiper à moindres coûts

Avec cette nouvelle offre B2B, Zoom souhaite faire « évoluer l’expérience matérielle traditionnelle, qui est souvent coûteuse, lourde et difficile à gérer ». La société permet ainsi d’offrir une certaine flexibilité aux entreprises en leur permettant de louer facilement de l’équipement nécessaire à la bonne communication entre les équipes, mais aussi avec les clients. L’investissement se veut donc moindre face à l’achat de dispositifs pour l’ensemble de ses employés.

« Comme de nombreuses entreprises ne peuvent pas se permettre d’équiper tous leurs employés ou doivent adapter le matériel à un effectif changeant, le programme HaaS aide les organisations à rester flexibles et à éviter des coûts initiaux importants », explique Zoom dans son communiqué.

Plusieurs dispositifs tels que des téléphones de bureau ou bien des stations de conférence audio sont d’ores et déjà disponibles grâce au programme Zoom HaaS. Les fournisseurs de ces appareils de télécommunications sont pour le moment Poly et Yealink. Le prix de location des téléphones de bureau varie entre 4€ et 14€, pendant que les appareils de conférence audio affichent un tarif de 47€ à 52€ par mois.