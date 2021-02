Une grande partie des entreprises du monde ont mis leurs salariés au télétravail depuis bientôt un an. L’activité de Zoom a bondi, en quelques mois, le fondateur de l’entreprise est même devenu l’une des personnes les plus riches au monde. Désormais Zoom souhaite accompagner les entreprises avec un mode de collaboration hybride en prévision du retour au présentiel d’une grande partie des travailleurs.

Zoom prépare le retour partiel au présentiel

Même si pour le moment il n’est pas encore question de revenir massivement au bureau, Zoom prend les devants et anticipe ce retour qui pourrait avoir lieu d’ici quelques mois. On peut lire dans un article publié sur le blog de Zoom que : « lorsque cela se produira, les responsables informatiques et les managers devront alors relever le défi de soutenir simultanément les travailleurs au bureau et les travailleurs à distance ». C’est une situation à laquelle nous serons effectivement confrontés d’ici quelques mois.

Zoom veut offrir la possibilité aux entreprises de renforcer l’autonomie des travailleurs, où qu’ils se trouvent et de simplifier la collaboration entre les travailleurs en présentiel et ceux qui travaillent à distance. Depuis plusieurs semaines, Zoom fait tout pour : « rendre la transition du retour au bureau aussi transparente et facile que possible ». Avec Zoom Rooms, Zoom Rooms Appliances et Zoom for Home, l’application de visioconférence assure que cela devrait bien se passer.

Zoom a notamment développé une réceptionniste virtuelle, capable d’accueillir les participants à une réunion. Vous allez aussi pouvoir jumeler une Zoom Room avec votre appareil mobile, iOS ou Android. Les utilisateurs Zoom pourront aussi voir les données de comptage de personnes en temps réel sur le tableau de bord. Un outil qui permettra aux managers de s’assurer que la distanciation sociale est bien respectée et que les espaces de réunion ne sont pas surchargés.

Un seul mot d’ordre : toujours plus de sécurité

Autre fonctionnalité très intéressante : vous allez pouvoir surveiller la qualité de l’air d’une salle grâce à Zoom. Avec l’aide de Neat, Zoom a lancé Neat Sense, un outil qui permet de gérer et de surveiller en permanence la qualité de l’air, l’humidité, le taux de CO2 et les composés organiques volatils dans une pièce. Une fonctionnalité disponible à partir du 11 février sur le tableau de bord Zoom. De nombreuses autres fonctionnalités vont voir le jour, comme cette nouvelle barre d’outils pour les réunions pour faciliter l’utilisation et assurer une expérience optimale.

Dernier point qui devrait ravir les DSI : Zoom va permettre une meilleure gestion des appareils afin d’empêcher des utilisateurs de se connecter à Zoom sur les appareils utilisés depuis la maison comme le Portal de Facebook ou Amazon Echo Show. Une fonctionnalité qui permet aux équipes informatiques de gérer facilement et en toute sécurité les appareils de travail à domicile. Vous l’aurez compris, Zoom s’adapte au fil des mois pour répondre aux mieux aux attentes des travailleurs et dans ce cas précis, pour faciliter le retour partiel au présentiel.