Lire des articles c’est bien, mais cela prend du temps. En fonction des habitudes de chacun, certains s’accordent des créneaux de lecture dans la journée, d’autres ne lisent que les titres. Lire c’est une activité pratique, mais qui nécessite d’être concentré uniquement sur la lecture. Il semble en effet difficile de lire en faisant du sport, ou en cuisinant. Heureusement avec la tendance à la voix et l’audio, des solutions existent !

C’est ce que propose Audioblogs avec Send As Podcast. Cette extension Chrome gratuite transforme n’importe quel article publié sur le web, en article audio. Les amateurs de podcasts ou de Clubhouse seront ravis de pouvoir s’informer de cette manière, tout en faisant autre chose. L’extension Send as Podcast a été développé par Eric et Kyle. Le premier a lancé Y Translator, un SaaS basé sur le NLP et Kyle est actuellement à Harvard. Après plusieurs tests avec les essais de Paul Graham en podcasts, ils ont décidé de créer un outil pour écouter n’importe quel article sur le web.

Lire des article en étant loin des écrans

Une fois l’extension activée, il suffit de se rendre sur un article, cliquer sur l’extension et le bouton « Listen in Browser ». Un player apparaît alors, avec un exemple d’article, suivi par l’article en question. La vitesse de lecture peut d’ailleurs être accélérée (8 options sont proposées). Si vous avez plusieurs articles à écouter, c’est parfait. Ils apparaissent tous dans la liste d’attente et s’enchaînent.

Les articles peuvent également être écoutés à travers des applications comme Apple Podcasts, Google Podcasts Overcast, Pocket Casts, Castbox, Podcast Republic, Downcast…, tout sauf Spotify, Stitcher, Pandora, TuneIn et iHeartRadio.

En fonction de l’OS et de l’appareil, plusieurs options sont proposées et le paramétrage est bien détaillé.

La voix qui lit les articles est soit masculine, soit féminine. Certes un peu robotisée, mais l’outil reste bien pratique. Parmi les langues prises en charge on retrouve : l’anglais, le français, l’espagnol, l’arabe, le chinois, le polonais, le portugais… Les possibilités sont nombreuses.

Une application bêta est actuellement disponible sur iOS et une verra prochainement le jour sur Android.