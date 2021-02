Moins d’un an après avoir commercialisé Spot Explorer aux États-Unis, Boston Dynamics dévoile une version remasterisée de son chien robot baptisée Spot Entreprise. La firme a également annoncé la sortie d’un nouveau logiciel pensé pour Spot, ainsi que d’un bras robotisé lui permettant d’accomplir des tâches.

Cette nouvelle version du célèbre robot quadrupède dispose d’avantages considérables par rapport à son prédécesseur. Le plus notable est sans aucun doute une station de charge à laquelle il peut se rendre pour remettre sa batterie à neuf, le tout sans aucune interaction humaine. Grâce à cette dernière, Spot Entreprise peut constamment rester dans une zone isolée, ce qui constitue l’une des parties les plus importantes de ses missions, et se déplacer si besoin. Disposant de 90 minutes d’autonomie sur une charge complète, il aura toujours du jus grâce à sa station de charge. Le nouveau Spot est également doté, entre autres, d’un processeur plus puissant afin d’exécuter des algorithmes d’autonomie plus avancés. Son prix n’a pas encore été révélé, mais il sera sans aucun doute plus onéreux que le précédent qui coûte 75 000 dollars.

Par ailleurs, Boston Dynamics a dévoilé Scout, un système de contrôle permettant d’avoir la mainmise sur Spot à distance en passant par un réseau Internet. Scout fonctionne aussi bien avec Spot Explorer qu’avec Spot Entreprise. Les usages de ce logiciel sont nombreux : dans le cadre de la surveillance d’un entrepôt par exemple, un employé peut recenser une anomalie au loin, et directement prendre le contrôle de Spot pour aller voir ce qui s’y passe : la caméra placée à l’avant du robot retranscrit en direct sur un écran d’ordinateur. Toutefois, les journalistes ayant pu tester Scout ont recensé quelques ralentissements et un temps d’attente entre le moment de la commande et l’instant où le robot s’exécute. Boston Dynamics veillera donc sûrement à améliorer son système.

Enfin, un bras robotique s’accrochant à Spot va lui aussi être commercialisé. Il a pour la première fois été présenté par l’entreprise en 2018 à travers une vidéo qui avait fait le tour de la toile. Il permet au quadrupède de « saisir, soulever, porter, placer et traîner une grande variété d’objets ». Pour le moment, ce bras n’est pas compatible avec Scout mais quand ce sera le cas, alors il sera possible d’effectuer des tâches à distance grâce à Spot.

Pour rappel, Boston Dynamics a été rachetée par Hyundai pour un montant d’1 milliard de dollars en décembre 2020.